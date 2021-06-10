Украинцам показали копейку, за которую готовы платить почти $ 2000

Заядлые коллекционеры и нумизматы – уникальная каста в нашем обществе. Они готовы отдать невероятную сумму за вещь, которая могла долгие годы просто лежать среди хлама любого из нас, а мы даже не подозревали о ее истинной ценности.





Неудивительно, что денежные знаки советской эпохи также стали объектами ожесточенной борьбы коллекционеров. Они в последнее время все чаще оказываются «звездами» аукционов и уходят с молотка за сотни, а то и тысячи долларов.

В частности, за старинную монету, выпущенную в 1931 году, один из ярых нумизматов согласился отдать почти 44 тыс. гривен. Денежная единица номиналом 20 копеек была продана на популярном интернет-аукционе Violity. Учитывая свой возраст, она сейчас является чрезвычайно редким раритетом.

Борьба разгорелась и вокруг еще одного старинного денежного знака – монеты номиналом 2 копейки, выпущенной еще в 1927 году. За нее соревновались почти полсотни коллекционеров, а победителю удалось забрать свой «приз» аж за 25,8 тысячи гривен.

Экземпляр 1937 года выпуска номиналом 3 копейки приобрели за 28 тыс. грн. За него тоже соревновалось немало любителей старины, и было сделано более десятка ставок.

Ценность каждого отдельного экземпляра определяется прежде всего годом и тиражом выпуска денежных знаков, а еще нередко их номиналом. К примеру, 10 копеек, которые вышли в СССР в 1991 году и были обозначены буквой «м», можно продать примерно за 3 тыс. грн. А 20 копеек, отчеканенных в том же 1991 году, – за 2 тыс. грн.