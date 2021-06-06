Новый сотовый оператор запустил антикризисный тарифный план с мобильным интернетом и другими преимуществами

Lycamobile — сравнительно новый сотовый оператор. Ему приходится конкурировать с «большой тройкой», и делает это он очень успешно. Во многом это заслуга его невероятно дешевых, «антикризисных» тарифных планов, которые предлагают множество преимуществ за совершенно смешную цену.





Какие тарифные планы есть у мобильного оператора

На данный момент Lycamobile предлагает три тарифных плана. Есть один, самый дешевый, и другой, который, наоборот, предлагает максимальный набор услуг. Наш сегодняшний тарифный план занимает «золотую середину» между этими двумя. При этом он все равно дешевле, чем даже социальные тарифные планы у многих операторов. Вот что вы будете в нем получать:

Двенадцать гигабайтов мобильного интернета

Восемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь

Сто СМС на другие сети

Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.

Безлимитные звноки в сети Lycamobile, причем как по Украине, так и за рубеж.

Все это вам обойдется всего лишь в сто гривен в месяц, а сейчас абонентская плата снижена еще больше — до восьмидесяти гривен. В чем причина такой дешевизны? Все просто — данный оператор является виртуальным. Он не тратится на зарплаты сотрудников в офисах и магазинах, а вместо этого работает в интернете. Также ему нет нужды поддерживать инфраструктуру, которую он просто арендует. Именно эти траты составляют значительную часть стоимости услуг для потребителя.

Данный тарифный план носит название «Все в одному М». Как же подключиться к этому тарифу? Все очень просто. От вас требуется всего лишь заполнить заявку на сайте и оплатить определенное время пользования услуг, причем чем дольше — тем больше у вас выйдет скидка. Карточка придет вам по почте в течение нескольких дней.