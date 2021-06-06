Новый сотовый оператор запустил антикризисный тарифный план с мобильным интернетом и другими преимуществами

Lycamobile — сравнительно новый сотовый оператор. Ему приходится конкурировать с «большой тройкой», и делает это он очень успешно. Во многом это заслуга его невероятно дешевых, «антикризисных» тарифных планов, которые предлагают множество преимуществ за совершенно смешную цену.
Какие тарифные планы есть у мобильного оператора
На данный момент Lycamobile предлагает три тарифных плана. Есть один, самый дешевый, и другой, который, наоборот, предлагает максимальный набор услуг. Наш сегодняшний тарифный план занимает «золотую середину» между этими двумя. При этом он все равно дешевле, чем даже социальные тарифные планы у многих операторов. Вот что вы будете в нем получать:
- Двенадцать гигабайтов мобильного интернета
- Восемьсот минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь
- Сто СМС на другие сети
- Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.
- Безлимитные звноки в сети Lycamobile, причем как по Украине, так и за рубеж.
Все это вам обойдется всего лишь в сто гривен в месяц, а сейчас абонентская плата снижена еще больше — до восьмидесяти гривен. В чем причина такой дешевизны? Все просто — данный оператор является виртуальным. Он не тратится на зарплаты сотрудников в офисах и магазинах, а вместо этого работает в интернете. Также ему нет нужды поддерживать инфраструктуру, которую он просто арендует. Именно эти траты составляют значительную часть стоимости услуг для потребителя.
Данный тарифный план носит название «Все в одному М». Как же подключиться к этому тарифу? Все очень просто. От вас требуется всего лишь заполнить заявку на сайте и оплатить определенное время пользования услуг, причем чем дольше — тем больше у вас выйдет скидка. Карточка придет вам по почте в течение нескольких дней.
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