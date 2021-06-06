Стільниковий оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку всі давним-давно мріяли

Нещодавно стільниковий оператор Vodafone знову порадував абонентів, запустив унікальну нову послугу, про яку давно всі мріяли. Суть її полягає в тому, що ви можете отримати величезну кількість пропозицій відразу і абсолютно безкоштовно! Як же саме підключити цю послугу?





Що ви отримаєте в рамках нової акції від Vodafone

Нова акція, запущена Vodafone, носить назву «Музика нон-стоп». Вона дозволяє абонентам мобільного оператора отримати три місяці безкоштовного доступу до YouTube Premium, передплати, яка також включає і підписку YouTube Music Premium. Також в неї входять цілих три місяці повністю безкоштовного користування послугою Vodafone Video PASS. У неї входить повністю безлімітний трафік на Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam. Всі ці сервіси не будуть враховуватися в пакеті гігабайтів, ви можете користуватися ними скільки завгодно, навіть якщо пакетних гігабайтів не залишиться.

Послуга доступна для абонентів з тарифними планами передоплати, такими як Device М, Device L, SuperNet Start, – Pro, Pro +, Unlim, SuperNet Start 2019, Pro 2019, Pro-1 2019, Turbo 2019, Unlim 3G, Unlim 3G Plus, 4G Smart XS, 4G Smart S, 4G Smart S +, 4G Smart M, RED S, M, L, XS +, Light +, RED EXTRA XS, XS 2, S, M, L, Partner, Joice, а також деяких інших. Абоненти контрактної форми обслуговування також можуть її підключити.

Після завершення тримісячного терміну дії послуги ви зможете як і раніше користуватися підпискою YouTube Premium за дев’яносто дев’ять гривень на місяць. Також автоматично продовжена буде і послуга Video PASS, в ній ви будете платити п’ятдесят гривень на місяць. Для підключення можна за допомогою комбінації * 313 #.