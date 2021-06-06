Новий стільниковий оператор запустив антикризовий тарифний план з мобільним інтернетом і іншими перевагами

Lycamobile – порівняно новий стільниковий оператор. Йому доводиться конкурувати з «великою трійкою», і робить це він дуже успішно. Багато в чому це заслуга його неймовірно дешевих, «антикризових» тарифних планів, які пропонують безліч переваг за абсолютно смішну ціну.
Які тарифні плани є у мобільного оператора
На даний моментLycamobile пропонує три тарифні плани. Є один, найдешевший, і інший, який, навпаки, пропонує максимальний набір послуг. Наш сьогоднішній тарифний план займає «золоту середину» між цими двома. При цьому він все одно дешевше, ніж навіть соціальні тарифні плани у багатьох операторів. Ось що ви будете в ньому отримувати:
- Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету
- Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок
- Сто СМС на інші мережі
- Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.
- Безлімітні звнокі в мережі Lycamobile, причому як по Україні, так і за кордон.
Все це вам обійдеться всього лише в сто гривень на місяць, а зараз абонентська плата знижена ще більше – до вісімдесяти гривень. У чому причина такої дешевизни? Все просто – даний оператор є віртуальним. Він не витрачається на зарплати співробітників в офісах і магазинах, а замість цього працює в інтернеті. Також йому немає потреби підтримувати інфраструктуру, яку він просто орендує. Саме ці витрати становлять значну частину вартості послуг для споживача.
Даний тарифний план носить назву «Все в одному М». Як же підключитися до цього тарифу? Все дуже просто. Від вас вимагається лише заповнити заявку на сайті і оплатити певний час користування послуг, причому чим довше – тим більше у вас вийде знижка. Картка прийде вам поштою протягом кількох днів.
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