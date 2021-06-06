Новий стільниковий оператор запустив антикризовий тарифний план з мобільним інтернетом і іншими перевагами

Lycamobile – порівняно новий стільниковий оператор. Йому доводиться конкурувати з «великою трійкою», і робить це він дуже успішно. Багато в чому це заслуга його неймовірно дешевих, «антикризових» тарифних планів, які пропонують безліч переваг за абсолютно смішну ціну.





Які тарифні плани є у мобільного оператора

На даний моментLycamobile пропонує три тарифні плани. Є один, найдешевший, і інший, який, навпаки, пропонує максимальний набір послуг. Наш сьогоднішній тарифний план займає «золоту середину» між цими двома. При цьому він все одно дешевше, ніж навіть соціальні тарифні плани у багатьох операторів. Ось що ви будете в ньому отримувати:

Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету

Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок

Сто СМС на інші мережі

Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.

Безлімітні звнокі в мережі Lycamobile, причому як по Україні, так і за кордон.

Все це вам обійдеться всього лише в сто гривень на місяць, а зараз абонентська плата знижена ще більше – до вісімдесяти гривень. У чому причина такої дешевизни? Все просто – даний оператор є віртуальним. Він не витрачається на зарплати співробітників в офісах і магазинах, а замість цього працює в інтернеті. Також йому немає потреби підтримувати інфраструктуру, яку він просто орендує. Саме ці витрати становлять значну частину вартості послуг для споживача.

Даний тарифний план носить назву «Все в одному М». Як же підключитися до цього тарифу? Все дуже просто. Від вас вимагається лише заповнити заявку на сайті і оплатити певний час користування послуг, причому чим довше – тим більше у вас вийде знижка. Картка прийде вам поштою протягом кількох днів.