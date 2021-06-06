Сотовый оператор «lifecell» запустил самый дешевый в Украине тарифный план за сущие копейки

Недавно мобильный оператор Lifecell запустил самый дешевый в Украине безлимитный мобильный интернет. Заплатив сущие копейки, вы сможете в нем получить невероятно огромный пакет услуг. Ничего похожего на рынке нашей страны больше нет.





Пакет услуг в тарифном плане

Что можно получить за пятьдесят гривен в месяц? Как правило, практически ничего. Даже в более дорогих тарифных планах от других операторов безлимитный интернет хоть и есть, но в нем часто есть ограничения. Так, «Киевстар» режет скорость после исчерпания пакета гигабайтов, а Vodafone требует дополнительно доплатить за возможность раздавать wi-fi. В этом тарифе вы получаете следующие услуги:

Полностью безлимитный 3G\4G интернет.

Бесплатную раздачу интернета через устройства.

Безлимитные разговоры внутри сети lifecell.

250 минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, а также номеров стационарной связи (например, государственных учреждений).

Для зарегистрированных или персонифицированных абонентов, а также абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера, предлагается специальная цена.

Цена гарантированно не будет изменяться вплоть до 31.08.2021.

Данный тарифный план носит название «Интернет без границ». Его единственный минус — он является региональным. Чтобы уточнить, входит ли ваш регион в зону его действия, посетите официальный сайт мобильного оператора.

Как мы писали ранее, также lifecell сообщил о том, что запускает ряд новых тарифных планов. Они будут носить такие названия, как «Бизнес Старт», «Бизнес Стандарт», «Бизнес Стандарт+», «Бизнес Оптимальный» и «Бизнес про». Первые два тарифных плана в этом списке являются более-менее стандартными, в то время как последние три предлагают абонентам целый ряд сервисов, невероятно полезных для предпринимателей. Это услуга Google Workplace, ранее известная, как Google G Suite, в пакете Business Starter, а также ряд дополнительных услуг по IP-телефонии.