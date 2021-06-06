Стільниковий оператор «lifecell» запустив найдешевший в Україні тарифний план за сущі копійки

Нещодавно мобільний оператор Lifecell запустив найдешевший в Україні безлімітний мобільний інтернет. Заплативши сущі копійки, ви зможете в ньому отримати неймовірно величезний пакет послуг. Нічого схожого на ринку нашої країни більше немає.





Пакет послуг у тарифному плані

Що можна отримати за п’ятдесят гривень на місяць? Як правило, практично нічого. Навіть в більш дорогих тарифних планах від інших операторів безлімітний інтернет хоч і є, але в ньому часто є обмеження. Так, «Київстар» ріже швидкість після вичерпання пакета гігабайтів, а Vodafone вимагає додатково доплатити за можливість роздавати wi-fi. У цьому тарифі ви отримуєте наступні послуги:

Повністю безлімітний 3G \ 4G інтернет.

Безкоштовну роздачу інтернету через пристрої.

Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.

250 хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, а також номерів стаціонарного зв’язку (наприклад, державних установ).

Для зареєстрованих або персоніфікованих абонентів, а також абонентів, які скористалися послугою перенесення номера, пропонується спеціальна ціна.

Ціна гарантовано не буде змінюватися до 31.08.2021.

Даний тарифний план носить назву «Інтернет без меж». Його єдиний мінус – він є регіональним. Щоб уточнити, чи входить ваш регіон в зону його дії, відвідайте офіційний сайт мобільного оператора.

Як ми писали раніше, також lifecell повідомив про те, що запускає ряд нових тарифних планів. Вони будуть носити такі назви, як «Бізнес Старт», «Бізнес Стандарт», «Бізнес Стандарт +», «Бізнес Оптимальний» та «Бізнес про». Перші два тарифних плани в цьому списку є більш-менш стандартними, в той час як останні три пропонують абонентам цілий ряд сервісів, неймовірно корисних для підприємців. Це послуга Google Workplace, раніше відома, як Google G Suite, в пакеті Business Starter, а також ряд додаткових послуг по IP-телефонії.