Стільниковий оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, якому зовсім немає рівних

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив свій новий тарифний план, якому немає рівних. Його головна перевага в тому, що ви «вбиваєте двох зайців», отримуючи можливість оплачувати не тільки мобільний зв’язок і інтернет, але і інші послуги, за які інакше довелося б платити окремо.





Як підключити кращий тарифний план?

У новий тарифний план від «Київстар» входять всі послуги, які можуть бути цікаві потенційному абоненту мобільного оператора. В рамках даного тарифу ви будете отримувати такі послуги:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Всього в даному тарифному плані ви будете платити триста п’ятдесят гривень на місяць, проте спочатку вам буде надана знижка в розмірі п’ятдесяти гривень. Це може здатися дорогуватим, проте є одне дуже важливе «але» – пакет послуг включає в себе не тільки мобільний зв’язок, але також високошвидкісний, безлімітний домашній інтернет. Таким чином, вам не потрібно буде платити за дві послуги окремо, і за рахунок цього ви зможете заощадити гроші.

Тарифний план носить назву «Все разом Вигідний». Для того, щоб на нього перейти, вам достатньо скористатися мобільним додатком для смартфонів «Мій Київстар», або ж використовувати просту комбінацію 477 * 1 і клавіша виклику, після чого слідувати інструкціям оператора.

Як ми писали раніше, нещодавно президент «Київстар» Олександр Комаров відповів на запитання, коли можна очікувати повноцінний запуск мереж п’ятого покоління. На його думку – не раніше 2023 року. На даний момент ведеться розробка необхідної інфраструктури. Зокрема, мобільний оператор «Київстар» виділяє значний обсяг інвестицій в розвиток ВОЛЗ (волоконно-оптичних ліній зв’язку). Також проводиться тендер на поставку так званого «ядра» – ключового і найважливішого елемента для розгортання інфраструктури мереж п’ятого покоління.