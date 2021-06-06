Сотовый оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план, которому абсолютно совсем нет равных

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил свой новый тарифный план, которому абсолютно нет равных. Его главное достоинство в том, что вы «убиваете двух зайцев», получая возможность оплачивать не только мобильную связь и интернет, но и другие услуги, за которые иначе пришлось бы платить отдельно.





Как подключить лучший тарифный план?

В новый тарифный план от «Киевстар» входят все услуги, которые могут быть интересны потенциальному абоненту мобильного оператора. В рамках данного тарифа вы будете получать следующие услуги:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Всего в данном тарифном плане вы будете платить триста пятьдесят гривен в месяц, однако поначалу вам будет предоставлена скидка в размере пятидесяти гривен. Это может показаться дороговатым, но есть одно важнейшее «но» – пакет услуг включает в себя не только мобильную связь, но также высокоскоростной, безлимитный домашний интернет. Таким образом, вам не нужно будет платить за две услуги по отдельности, и за счет этого вы сможете сэкономить деньги.

Тарифный план носит название «Всё вместе Выгодный». Для того, чтобы на него перейти, вам достаточно воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Мой Киевстар», или же использовать простую комбинацию 477*1 и клавиша вызова, после чего следовать инструкциям оператора.

Как мы писали ранее, недавно президент «Киевстар» Александр Комаров ответил на вопрос, когда можно ожидать полноценный запуск сетей пятого поколения. По его мнению — не ранее 2023 года. На данный момент ведется разработка необходимой инфраструктуры. В частности, мобильный оператор «Киевстар» выделяет значительный объем инвестиций в развитие ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Также проводится тендер на поставку так называемого «ядра» – ключевого и важнейшего элемента для развертывания инфраструктуры сетей пятого поколения.