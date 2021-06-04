Украинцев со счетами в ПриватБанке и Ощадбанке порадовали приятной новостью

Интересно, что пересмотр суммы будет небольшим, но переводы можно будет делать комфортнее.





Приятную новость сообщили украинцам со счетами в ПриватБанке и Ощадбанке. В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект, который должен повысить предельную сумму, которую не коснется процедура финансового мониторинга при проведении денежных операций. Этой информацией нардепы порадовали наших граждан.

Напоминаем, что сейчас финансовые учреждения не проверяют операции до 5000 гривен. Но согласно действующему законодательству, нужно проверять суммы от 5000 гривен, то есть 5000 – уже нельзя, а 4999 грн – уже не проверяются.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Фрис, который является автором указанного законопроекта, отметил, что проблема в том, что финмониторинг не позволяет пропускать сумму более 5000 грн. Поэтому люди вносят 4999 грн и 1 гривну отдельно. То есть в законе нужно заменить только несколько слов, и такие изменения радостно встретят миллионы украинцев.

Отметим, что согласно законопроекту, который был подан в парламент, предельная сумма, которая не подпадает под процедуру финансового мониторинга со стороны банков, будет повышена до 5000 гривен включительно. То есть, если за этот акт отдаст голоса конституционное большинство Рады, то клиенты Ощадбанка и Приватбанка могут свободно переводить на карточки знакомых и родственников и 4999 грн, и 5000 гривен.

Получается, что эта новость обрадует украинцев, потому что гражданам не нужно будет перечислять сначала 4999 грн, а потом одну гривну. Переводы и другие операции с карточными счетами Приватбанк и Ощадбанка станут более комфортными, так как эти суммы не подпадают под финансовый мониторинг.