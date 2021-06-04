Українців з рахунками в ПриватБанку та Ощадбанку порадували приємною новиною

Цікаво, що перегляд суми буде невеликим, але перекази можна буде робити комфортніше.





Приємну новину повідомили українцям з рахунками в ПриватБанку та Ощадбанку. До Верховної Ради України внесли новий законопроєкт, що має підвищити граничну суму, якої не торкнеться процедура фінансового моніторингу під час проведення грошових операцій. Цією інформацією нардепи порадували наших громадян.

Нагадуємо, що зараз фінансові установи не перевіряють операції до 5 000 гривень. Але згідно з чинним законодавством, потрібно перевіряти суми від 5 тисяч гривень, тобто 5000 – вже не можна, а 4 999 грн – вже не перевіряються.

Народний депутат України від партії «Слуга Народу» Ігор Фрис, який є автором вказаного законопроєкту, зазначив, що проблема в тому, що фін моніторинг не дозволяє пропускати суму більш ніж 5 000 грн. Тому люди вносять 4 999 грн та 1 гривню окремо. Тобто в законі треба замінити лише декілька слів, і такі зміни радісно зустрінуть мільйони українців.

Зазначимо, що згідно з законопроєкту, який був поданий до парламенту, гранична сума, що не підпадає під процедуру фінансового моніторингу з боку банків, буде підвищена до 5 000 гривень включно. Тобто, якщо за цей акт віддасть голоси конституційна більшість Ради, то клієнти Ощадбанку або ПриватБанку можуть вільно переказувати на картки знайомих та родичів і 4 999 грн, і 5 000 гривень.

Виходить, що ця новина і є радісною, тому що громадянам не потрібно буде переказувати спочатку 4 999 грн, а потім одну гривню. Перекази та інші операції з картковими рахунками ПриватБанк та Ощадбанку стануть більш комфортними, тому що ці суми не підпадають під фінансовий моніторинг.