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Названа ситуация, когда с карточками «Ощадбанка» будут большие проблемы

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Пользователь украинского национального банка «Ощадбанк» оставил жалобу на финучреждение, которое потребовало от него перевыпустить карту, если он надолго уезжает в другой регион страны. При этом даже продлить срок действия пластика в другом городе запрещено, клиента отправляют туда, где он впервые получил карточку.


Уникальная технология «ОщадБанка» с пещерного века

Свою жалобу человек оставил на сайте Минфин, написав отрицательный отзыв. Его история такова – однажды давно он оформил карточку в «Ощадбанке» для получения социальных платежей и пенсии. Затем он несколько раз переехал, в результате поселившись совсем в другой области Украины. Срок действия карты закончился, ему надо было ее перевыпустить с сохранением номера счета, чтобы продолжать получать деньги. Когда он связался с представителем «горячей линии», то услышал, что по месту жительства он этого сделать не сможет, ему нужно поехать в тот регион, в котором он открывал карточный счет. Более того – консультант заявил, что это стандартная процедура, и если человек собирается выехать в другую область, то он должен закрыть счета и перевыпустить новые уже по приезду в конечный регион.

Этот факт сильно удивил мужчину, и он решил выяснить вопрос подробнее. В итоге он узнал, что:

  • различные отделения «Ощадбанка» оформлены на разных людей;
  • у отделений, расположенных в разных областях, не совпадает база клиентов, то есть они везде свои.

В комментариях к отзыву информацию мужчине подтвердил представитель банка. Он заявил, что так «исторически сложилось» и сейчас «Ощадбанк» пытается устранить эту юридическую особенность своего учреждения.

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