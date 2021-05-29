Сотовый оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план, о котором все давно мечтали

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил лучший тарифный план, о котором очень давно мечтали все. Это, пожалуй, самый оптимальный на данный момент тариф среди всего многообразия, которое он предлагает.





Почему данный тарифный план считается лучшим?

Каждый тарифный план судят по соотношению услуг и стоимости. С эти соотношением в новом тарифе от «Киевстар» всё в порядке. Вот, к примеру, как выглядит пакет услуг, предоставляемый за смешную — на грани социального тарифа — месячную плату в сто гривен:

Двадцать гигабайт мобильного интернета — 3G\4G в зависимости от региона, в котором вы находитесь, есть там доступ к высокоскоростным сетям или нет, а также от вашего смартфона.

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Триста минут звонков на номера других операторов по Украине, включая стационарные номера, благодаря чему вы сможете звонить в том числе в государственные учреждения и другие организации с городскими номерами.

Называется новый тарифный план незатейливо – «Вкусный». Как видим, он предлагает очень даже достойный пакет услуг и при этом за небольшую стоимость. Одним словом, его популярность неудивительна. Следует отметить, что данный тарифный план относится к тарифам предоплаты, и следовательно, вы можете подключить его просто с помощью системы «Мой Киевстар», либо же просто купив новую карточку в любом магазине розничной сети мобильного оператора.

Как мы писали ранее, «Киевстар» позволяет украинцам получить второй номер. Чтобы подключить эту услугу, введите простую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вы получите номер, случайно сгенерированный системой. Если вам нужно, вы даже можете сменить его на какой-нибудь другой по вашему желанию. Если вы хотите приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Для отправления СМС или вызова на дополнительный номер введите перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию.