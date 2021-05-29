Нові правила пересилання повідомлень почали діяти у Viber

Нещодавно Viber, який є найпопулярнішим месенджером серед українців, якщо вірити статистиці, обзавівся цілою низкою нових, неймовірно корисних функцій. Зокрема, з’явилися нові корисні функції. Зокрема, з’явилося багато цікавих можливостей для бізнес-клієнтів в тому, що стосується обміну повідомленнями!





Якими будуть нові функції

Функція бізнес-акаунтів для спілкування з клієнтами і просування своїх товарів з’явилася в месенджері вже дуже давно. Зараз ці акаунти обзавелися новими можливостями, і виконувати свою функцію їм стало ще легше, ніж раніше.

Зокрема, тепер бізнес-акаунти дозволяють, як і звичайні, ділитися фотографіями, відео та іншими файлами як через галерею, так і через власну камеру вашого мобільного телефону. Раніше облікові записи даного типу не мали аналогічних функцій, доступні вони були виключно в звичайних акаунтах.

Слід зазначити, що Viber підтримує майже всі основні мультимедійні файли в різних форматах. У бізнес-чатах можна спокійно пересилати файли форматів .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .svg, .webp, .avi, .wmv, .mov, .mp4, .3gpp і так далі без будь-яких проблем. Єдина умова – відео не повинно бути більше 100 мегабайта, а анімації GIF не повинні бути «важчими» за 24 мегабайти.



Механізм використання такої функції не відрізняється від того, що використовується в звичайних чатах. Зі смартфона від вас вимагається вибрати кнопку «Галерея», вибрати файл, потім натиснути «Відправити», або ж все точно так же, але замість кнопки «Галерея» натиснути «Камера». З комп’ютера ви повинні натиснути на кнопку «+», після чого вибрати потрібний файл і знову ж, натиснути «Відправити».

Таким чином, тепер консультувати людей в Viber стало значно простіше. Наприклад, ви можете наочно показати клієнту, як включати якусь функцію на техніці. У свою чергу, клієнт також зможе переслати вам фотографію або відео своєї проблеми.