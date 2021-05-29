Стільниковий оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, про який всі давно мріяли

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив найкращий тарифний план, про який дуже давно мріяли всі. Це, мабуть, найоптимальніший на даний момент тариф серед усього розмаїття, яке він пропонує.





Чому даний тарифний план вважається кращим?

Кожен тарифний план судять за співвідношенням послуг та вартості. З цим співвідношенням в новому тарифі від «Київстар» все в порядку. Ось, наприклад, як виглядає пакет послуг, що надається за смішну – на межі соціального тарифу – місячну плату в сто гривень:

Двадцять гігабайт мобільного інтернету – 3G \ 4G в залежності від регіону, в якому ви перебуваєте, є там доступ до високошвидкісних мереж чи ні, а також від вашого смартфона.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Триста хвилин дзвінків на номери інших операторів по Україні, включаючи стаціонарні номери, завдяки чому ви зможете дзвонити в тому числі в державні установи та інші організації з міськими номерами.

Називається новий тарифний план невигадливо – «Смачний». Як бачимо, він пропонує дуже гідний пакет послуг і при цьому за невелику вартість. Одним словом, його популярність не є дивною. Слід зазначити, що даний тарифний план відноситься до тарифів передоплати, і отже, ви можете підключити його просто за допомогою системи «Мій Київстар», або ж просто купивши нову картку в будь-якому магазині роздрібної мережі мобільного оператора.

Як ми писали раніше, «Київстар» дозволяє українцям отримати другий номер. Щоб підключити цю послугу, введіть просту комбінацію * 100 * 33 * 2 # і клавіша виклику. Ви отримаєте номер, випадково згенерований системою. Якщо вам потрібно, ви навіть можете змінити його на який-небудь інший за вашим бажанням. Якщо ви хочете призупинити дію послуги, можна за допомогою комбінації * 100 * 33 * 4 #. Для відправлення СМС або виклику на додатковий номер введіть перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом.