Обнаружена гривневая монета, за которую всем дают 250 000 гривен

Иногда случается так, что какие-то образцы денег можно в дальнейшем купить за сумму, которая гораздо больше номинала. Как правило, это редкие образцы, несущие какой-либо специфический дефект. Например, за уникальный серебряный доллар 1794 года готовы отдать десять миллионов современных долларов США. У нашей страны тоже есть некоторые крайне редкие образцы денег. Может быть, они не такие дорогие, но все же за каждую такую монетку вы можете получить от тысячи долларов до десяти тысяч гривен!





Как выглядят самые дорогие украинские монеты

Достаточно дорого ценятся самые первые украинские монеты. Например, за пятнадцать копеек образца 1992 года вам могут дать тысячу долларов. Правда, нужна не обычная монета, а та, что была отчеканена с дефектом — двумя штемпелями, которые ударялись друг от друга. Из-за этого на ней оказались пропечатаны и аверс, и реверс на обеих сторонах. Некоторые другие монеты ценятся немного меньше, но все еще достаточно высоко. Например, все монеты того же девяносто второго года со своеобразной ступенчатой верхушкой и ягодками будут стоить около одиннадцати тысяч гривен.

Тем не менее, самой дорогой монетой является своеобразная «бракованная» монета 2008 года номиналом в десять копеек. Именно ее стоимость составляет невероятных двести пятьдесят тысяч гривен!

Подлинность можно уточнить в банках или у нумизматов, которые с удовольствием купят у вас это сокровище. Если у вас вдруг где-то, в какой-нибудь копилке завялялись монетки десяти-двадцатилетней давности, то может быть, имеет смысл их перебрать. Вдруг таким образом вы сможете стать немного богаче и осуществить какую-то свою мечту? Удача иногда приходит в самый неожиданный момент и в самой необычной форме.