Новые правила пересылки сообщений начали действовать в Viber

Недавно Viber, который является самым популярным мессенджером среди украинцев, если верить статистике, обзавелся целым рядом новых, невероятно полезных функций. В частности, появились новые полезные функции. В частности, появилось много интересных возможностей для бизнес-клиентов по части обмена сообщениями!





Какими будут новые функции

Функция бизнес-аккаунтов для общения с клиентами и продвижения своих товаров появилась в мессенджере уже очень давно. Сейчас эти аккаунты обзавелись новыми возможностями, и выполнять свою функцию им стало еще легче, чем раньше.

В частности, теперь бизнес-аккаунты позволяют, как и обычные, делиться фотографиями, видео и другими файлами как через галерею, так и через собственную камеру вашего мобильного телефона. Ранее учетных записи данного типа не имели аналогичных функций, доступны они были исключительно в обычных аккаунтах.

Следует отметить, что Viber поддерживает почти все основные мультимедийные файлы в различных разрешениях. В бизнес-чатах можно спокойно пересылать файлы форматов .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .svg, .webp, .avi, .wmv, .mov, .mp4, .3gpp и так далее без каких-либо проблем. Единственное условие — видео не должно быть больше 100 мегабайта, а анимации GIF не должны быть «тяжелее» 24 мегабайтов.

Механизм использования такой функции не отличается от того, что используется в обычных чатах. Со смартфона от вас требуется выбрать кнопку «Галерея», выбрать файл, затем нажать «Отправить», либо же все точно так же, но вместо кнопки «Галерея» нажать «Камера». С компьютера вы должны нажать на кнопку «+», после чего выбрать нужный файл и опять же, нажать «Отправить».

Таким образом, теперь консультировать людей в Viber стало значительно проще. К примеру, вы можете наглядно показать клиенту, как включать какую-то функцию на технике. В свою очередь, клиент также сможет переслать вам фотографию или видео своей проблемы.