Новий стільниковий оператор запустив наддешевий тарифний план з інтернет-трафіком і дзвінками

Lycamobile – це порівняно новий стільниковий оператор. Щоб конкурувати із гігантами з великої трійки, що окупували ринок нашої країни, він запускає нові тарифні плани. Виділяються вони в першу чергу тим, що за інтернет-трафік і дзвінки в них досить заплатити сущі копійки.





Дешеві тарифи від нового оператора

Багато хто цікавиться, чому у Lycamobile настільки дешеві тарифні плани. Все просто: оператор є віртуальним, у нього немає ні величезної кількості магазинів роздрібної мережі, ні розрослося штату всіляких співробітників – промоутерів, продавців-консультантів, інших менеджерів. Інфраструктуру він також орендує у інших мобільних операторів в кожній з двадцяти семи країн, де він присутній.

На даний момент Lycamobile пропонує для своїх абонентів три тарифні плани. Один з них є найбільш оптимальним – не найдешевший з мінімальною кількістю послуг, але і не найдорожчий, а така собі «золота середина». Ось які його умови:

Вісім гігабайт мобільного інтернету

Шістсот п’ятдесят хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок.

Повністю безлімітні і безкоштовні дзвінки всередині мережі

Необмежені на закордонні номери віртуального оператора.

П’ятдесят СМС-повідомлень на інші номери

Безлімітні СМС-ки всередині самої мережі.

Тарифний план, про який йде мова, називається “Все в одному S”. В рамках даного тарифу ви будете платити п’ятдесят гривень на місяць, що менше, ніж у «соціальних» тарифних планах великих операторів.

Для того, щоб підключитися до даного тарифу, замовте картку оператора на його офіційному сайті. Відзначимо, що ви можете замовити картку, сплативши її відразу на кілька місяців. Це забезпечить вам значну знижку, яка буде тим вище, чим на більший термін ви оплачуєте пакет послуг.