Сотовый оператор Киевстар запустил новую услугу, о которой очень давно мечтали абсолютно все абоненты

Компания «Киевстар» позволяет абонентам самим подобрать себе номер. Выбрать его вы можете по любым параметрам — как говорится, «любой каприз за ваши деньги». Например, вам может захотеться, чтобы ваш номер был похож на таковой у вашей симки от другого мобильного оператора. Можно также зашифровать некую важную для вас дату, какое-либо слово, изменить четыре последних цифры, наконец, просто выбрать красивый набор чисел.





Красивый номер: сколько он стоит?

С деталями заказа услуги можно ознакомиться на официальном сайте мобильного оператора. Примерный прейскурант на красивые номера выглядит так:

Комбинация чисел на ваше усмотрение, кроме «идеальных» и «золотых» (о них см. ниже) обойдется в 300 гривен.

Зеркальные или повторяющиеся комбинации уже дороже — 400 гривен.

Еще дороже — две тысячи гривен — стоят комбинации трех и более чисел в порядке возрастания или убывания, а также номера, составленные из 2-3 меняющихся цифр.

Четыре цифры подряд (так называемый «идеальный номер») — 3000 гривен.

Наконец, «золотые номера» (пять и более чисел подряд) — 15 000 гривен и больше.

Определившись с тем, какой номер вы себе хотите, начинайте оформление. Введите нужную комбинацию цифр. Оформите заявку: для этого понадобятся контактные и паспортные данные, а также город, в котором вы живете. После этого нужно будет указать желаемый способ оплаты и доставки, а также подтвердить СМС-кой выполнение заказа. Готово — от вас осталось только дождаться получения нужного номера в ближайшее время!

Также вы можете получить дополнительный номер. Чтобы подключить эту услугу, введите простую комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вы получите номер, случайно сгенерированный системой. Если вам нужно, вы даже можете сменить его на какой-нибудь другой по вашему желанию. Если вы хотите приостановить действие услуги, воспользуйтесь комбинацией *100*33*4#. Для отправления СМС или вызова на дополнительный номер введите перед номером адресата код 818. В меню управления услугой можно, к примеру, разграничить личные и рабочие звонки, отключая дополнительный номер по расписанию.