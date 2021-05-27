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Стільниковий оператор Київстар запустив нову послугу, про яку дуже давно мріяли абсолютно всі абоненти

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Компанія «Київстар» дозволяє абонентам самим підібрати собі номер. Вибрати його ви можете за будь-якими параметрами – як то кажуть, «будь-який каприз за ваші гроші». Наприклад, вам може захотітися, щоб ваш номер був схожий на такий у вашій сімки від іншого мобільного оператора. Можна також зашифрувати якусь важливу для вас дату, якесь слово, змінити чотири останні цифри, або ж просто вибрати гарний набір чисел.


Гарний номер: скільки він коштує?

З деталями замовлення послуги можна ознайомитися на офіційному сайті мобільного оператора. Приблизний прейскурант на гарні номери виглядає так:

  • Комбінація чисел на ваш розсуд, крім «ідеальних» і «золотих» обійдеться в 300 гривень.
  • Дзеркальні або повторювані комбінації вже дорожче – 400 гривень.
  • Ще дорожче – дві тисячі гривень – стоять комбінації трьох і більше чисел в порядку зростання або зменшення, а також номери, що складаються з 2-3 мінливих цифр.
  • Чотири цифри поспіль (так званий «ідеальний номер») – 3000 гривень.
  • Нарешті, «золоті номери» (п’ять і більше чисел поспіль) – 15 000 гривень і більше.

Визначившись з тим, який номер ви собі хочете, починайте оформлення. Введіть потрібну комбінацію цифр. Оформіть заявку: для цього знадобляться контактні і паспортні дані, а також місто, в якому ви живете. Після цього потрібно буде вказати бажаний спосіб оплати і доставки, а також підтвердити СМС-кою виконання замовлення. Готово – від вас залишилося лише дочекатися отримання потрібного номера найближчим часом!

Киевстар

Також ви можете отримати додатковий номер. Щоб підключити цю послугу, введіть просту комбінацію * 100 * 33 * 2 # і клавіша виклику. Ви отримаєте номер, випадково згенерований системою. Якщо вам потрібно, ви навіть можете змінити його на який-небудь інший за вашим бажанням. Якщо ви хочете призупинити дію послуги, можна за допомогою комбінації * 100 * 33 * 4 #. Для відправлення СМС або виклику на додатковий номер введіть перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом.

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