Кінець епохи 3G: «Київстар» оголосив нову хвилю відключення старої мережі

Мобільний оператор «Київстар» продовжує масштабна модернізацію своєї інфраструктури. З 21 квітня 2026 року компанія розпочне виведення з експлуатації технології 3G у низці регіонів України. Звільнені радіочастоти будуть перерозподілені на користь швидкісного 4G (LTE) та підготовки до масового впровадження 5G.

Де зникне 3G: Зміни торкнуться населених пунктів у чотирьох областях:

Кіровоградська область: Гайворон, Новомиргород, Новоукраїнка, Знам’янка, Долинська, а також Голованівський та Кіровоградський райони.

Одеська область: Затока, Кілія, Рені, Арциз, Балта, Подільськ та низка районів (Білгород-Дністровський, Ізмаїльський тощо).

Вінницька область: Вінниця, Немирів та Вінницький район.

Полтавська область: Лубни, Хорол, а також Миргородський і Полтавський райони.

Навіщо це потрібно: Відмова від застарілого стандарту дозволить значно покращити якість 4G-інтернету. Крім того, це необхідний крок для розгортання мережі п’ятого покоління (5G), пілотний запуск якої вже відбувся у Львові. Нагадаємо, що трохи раніше, з 7 квітня, аналогічні відключення стартують у Рівненській, Волинській, Черкаській та Чернігівській областях.