Навіть за середні автівки: українців змусять платити майже $1000 податку

Влада знову задумала «приємні» нововведення для українців, працюючи над законопроектом, які прирівняє машини вартістю 1,2 млн грн і вище до «розкоші». Якщо закон буде прийнятий, то за такі авто доведеться заплатити 25 тисяч податку.





Подробиці законопроекту

На даний момент законопроект, який вже охрестили «антиахметовськими», розглядається членами Ради. Суть проста – всі власники автомобілів, середня вартість яких перевищує 1,2 мільйона гривень, зобов’язані будуть сплатити до бюджету країни 25 тисяч гривень в якості «податку на розкіш». Раніше цей закон і так діяв, але визначальна цифра була куди більше – податки платити доводилося за авто з ціною в 2,25 мільйона гривень.

Причини введення законопроекту

Головним ініціатором цього проекту став президент України Володимир Зеленський. Саме він, коли прийшов до влади, підняв мінімальні зарплати в країні до 6 тис. грн з 4173. Так як курс «податку на розкіш» був прив’язаний до інфляції, то і його розмір підвищився до 2,25 млн грн. Однак через деякий час фінансисти помітили, що ці ринкові коливання сильно знизили надходження від податків на авто в бюджет, а саме:

2019 році в бюджет надійшло 276 млн грн;

в 2020 році збори склали 202,8 млн грн.

Проаналізувавши ситуацію, що склалася, представники податкових органів з’ясували, що причиною недобору стали ціни на товари, які виросли всього на 10%. Це і призвело до появи законопроекту, в якому пропонується зменшити крайню цифру податку до 200 мінімальних зарплат (1,2 млн грн) замість 375 мінімальних зарплат (2,25 млн грн).