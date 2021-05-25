Всіх користувачів «Приват24» від «ПриватБанку» змусили кричати від захвату

Додаток «Приват24» від «ПриватБанку», найбільшого банку в нашій країні, безумовно, є одним з найпопулярніших серед українців. Він встановлений в смартфонах практично всіх українців, що мають картки від ПриватБанку, тобто у мільйонів людей як в великих містах, так і в райцентрах і селах. Незважаючи на таку величезну популярність, «ПриватБанк» зовсім не збирається спочивати на лаврах і продовжує покращувати якість послуг свого мобільного додатка. Недавнє оновлення залишило українців у величезному захваті!





Яку нову функцію отримав додаток

Восторг мільйонів простих користувачів послуг ПриватБанку можна легко пояснити. Вся справа в тому, що додаток нарешті отримав вкрай корисну функцію, яка повинна була, по-хорошому, з’явитися в ньому вже давно. У багатьох країнах, включаючи навіть Росію, користувачам вже не потрібно обмінюватися номерами карт для того, щоб зробити переклад. Перекази грошей між картками можна робити через додаток, використовуючи тільки номер телефону, до якого він прив’язаний.

Раніше додаток «Приват24» був, на жаль, позбавлений ​​цієї вкрай корисної функції, однак тепер все, безумовно, стане набагато краще, адже останнє оновлення програми нарешті зробило її доступною. Тепер українські користувачі теж можуть переводити гроші, використовуючи виключно номер телефону, і більше ніяких параметрів не потрібно. Це дозволить вам, зокрема, підвищити безпеку угод в інтернеті – давати номер телефону не так небезпечно, як номер карти.

Для того, щоб отримати можливість переказувати кошти по телефону, ви повинні спочатку оновити мобільний додаток «Приват24» до самої останньої версії, тому що інакше ця корисна функція у вас не з’явиться. У багатьох, втім, налаштоване автоматичне оновлення додатків.

Після поновлення вам слід вибрати карту зі списку, після чого перейти в меню, яке називається «Платіжні налаштування». Виберіть карту за замовчуванням, з якої будуть списуватися гроші і на яку вони будуть приходити, після чого виберіть пункт «Включити переклади по телефону».

Надалі для того, щоб переводити гроші в мобільному додатку «Приват24» від ПриватБанку за номером телефону, вам слід перейти до сервісів і натиснути «Переклад на карту». Відкриється вікно, в якому ви зможете вибрати одержувача за номером з телефонної книги. Після цього гроші надійдуть отримувачу прямо в режимі онлайн.