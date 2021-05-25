Всех пользователей «Приват24» от «ПриватБанка» заставили кричать от восторга

Приложение «Приват24» от «ПриватБанка», крупнейшего банка в нашей стране, безусловно, является одним из самых популярных среди украинцев. Оно установлено в смартфоне практически каждого украинца, имеющего карточку от ПриватБанка, то есть у миллионов человек как в больших городах, так и в райцентрах и сёлах. Несмотря на такую огромную популярность, «ПриватБанк» вовсе не собирается почивать на лаврах и продолжает улучшать качество услуг своего мобильного приложения. Недавнее обновление оставило украинцев в огромном восторге!





Какую новую функцию получило приложение

Восторг миллионов простых пользователей услуг ПриватБанка легко объясним. Все дело в том, что приложение наконец-то получило крайне полезную функцию, которая должна была, по-хорошему, появиться в нем уже давно. Во многих странах, включая даже Россию, пользователям уже не нужно обмениваться номерами карт для того, чтобы совершить перевод. Переводы денег между карточками можно делать через приложение, используя только номер телефона, к которому оно привязано.

Ранее приложение «Приват24» было, к сожалению, лишено этой крайне полезной функции, однако теперь все, безусловно, станет гораздо лучше, ведь последнее обновление программы наконец-то сделало ее доступной. Теперь украинские пользователи тоже могут переводить деньги, используя исключительно номер телефона, и больше никаких параметров не нужно. Это позволит вам, в частности, повысить безопасность сделок в интернете — давать номер телефона не так опасно, как номер карты.

Для того, чтобы получить возможность переводить средства по телефону, вы должны вначале обновить мобильное приложение «Приват24» до самой последней версии, потому что иначе эта полезная функция у вас не появится. У многих, впрочем, настроено автоматическое обновление приложений.

После обновления вам следует выбрать карту из списка, после чего перейти в меню, которое называется «Платежные настройки». Выберите карту по умолчанию, с которой будут списываться деньги и на которую они будут приходить, после чего выберите пункт «Включить переводы по телефону».

В дальнейшем для того, чтобы переводить деньги в мобильном приложении «Приват24» от ПриватБанка по номеру телефона, вам следует перейти к сервисам и нажать «Перевод на карту». Откроется окно, в котором вы сможете выбрать получателя по номеру из телефонной книги. После этого деньги поступят получателю прямо в режиме онлайн.