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Стільниковий оператор «Київстар» запустив нову послугу, яка критично необхідна всім

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Київстар вирішив роздати своїм абонентам ще по одному номеру в рамках своєї нової послуги. Яка її мета? Думаємо, у додаткового номера може знайтися безліч застосувань. Скажімо, якщо вам набрид безперервний спам СМС-повідомленнями на ваш основний номер, а припинити залишати його ви не можете з якоїсь причини, то ви можете просто почати давати додатковий.


Отримуємо другий номер

Багато українців прагнуть мати «додатковий» номер телефону з найрізноманітніших причин. Наприклад, від вас можуть зажадати вказати ваш номер телефону при реєстрації на різних ресурсах в інтернеті. Найчастіше з цією метою набувають додаткові картки, багато також шукають спеціальні сервіси з тимчасовими номерами. «Київстар» пропонує третій варіант, найбільш зручний. придбати за тридцять гривень додатковий номер, з якого можна буде дзвонити або приймати дзвінки самому.

Щоб підключити послугу, введіть просту комбінацію * 100 * 33 * 2 # і клавіша виклику. Ви отримаєте номер, випадково згенерований системою. Якщо вам потрібно, ви навіть можете змінити його на який-небудь інший за вашим бажанням. Якщо ви хочете призупинити дію послуги, можна за допомогою комбінації * 100 * 33 * 4 #. Для відправлення СМС або виклику на додатковий номер введіть перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом.

Нагадаємо, що Київстар поліпшив комп’ютерну систему, яка використовується для обслуговування клієнтів передоплати. Згідно з повідомленням мобільного оператора, раніше білінг-системи були представлені величезним розрізненим парком з трьох десятків різних систем. Всі вони були замінені на єдину сучасну IT-платформу.

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