«Приватбанк» выплатит до пятисот гривен владельцам банковских карт Visa

Как сообщает «ПриватБанк», в течение ближайших двух месяцев он собирается выплатить владельцам банковских карточек системы Visa различные денежные суммы — вплоть до пятисот гривен. Как говорится, мелочь, а приятно. Что же нужно, чтобы получить небольшой подарок от «ПриватБанка»?





Как получить деньги на карточку

По словам «ПриватБанка», клиенты, которые будут пользоваться карточкой Visa для оплаты покупок, получат право на гарантированный кэшбек в размере пятидесяти гривен. Кэшбек будет начисляться за каждый перевод с карты на карту, соответствующий определенным условиям. Данная акция начала действовать еще в начале апреля и продлится не менее чем до тридцать первого июля текущего, 2021 года, то есть у вас есть еще два месяца, чтобы получить приятный, хоть и небольшой, подарок.

Как комментируют эксперты крупнейшего банка в нашей стране, для получения кэшбека нужно отправить с карты Visa денежный перевод в размере от пятисот гривен, или же, напротив, получить его на карту Visa. Карточка должна использоваться для оплаты услуг и товаров — вы должны совершить с ее помощью не меньше, чем три покупки на сумму не менее пятидесяти гривен. Также в рамках программы будет разыграно двести денежных кэшбеков, каждый суммой на пятьсот гривен.

В программе кэшбека принимают участи все виды внутренних переводов по Украине, а также международных. В частности, это переводы с карточки Visa ПриватБанка на международные карточки, а также наоборот. Безусловно, дают право на акцию и переводы на карточки любых украинских банков и получаемые с них, за исключением переводов между вашими собственными счетами.

Вы можете отправлять переводы любым способом. Это может быть веб-версия приложения Приват24, его версия для мобильных телефонов, а также банкоматы, терминалы самообслуживания ПриватБанка и, наконец, номер Сервисного центра банка — 3700.