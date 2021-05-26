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«Приватбанк» виплатить до п’ятисот гривень власникам банківських карт Visa

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Як повідомляє «ПриватБанк», протягом найближчих двох місяців він збирається виплатити власникам банківських карток системи Visa різні грошові суми – аж до п’ятисот гривень. Як то кажуть, дрібниця, а приємно. Що ж потрібно, щоб отримати невеликий подарунок від «ПриватБанку»?


Як отримати гроші на картку

За словами «ПриватБанку», клієнти, які будуть користуватися карткою Visa для оплати покупок, отримають право на гарантований кешбек в розмірі п’ятдесяти гривень. Кешбек буде нараховуватися за кожен переказ з картки на картку, відповідний певним умовам. Дана акція почала діяти ще на початку квітня і триватиме не менше ніж до тридцять першого липня поточного, 2021 року, тобто у вас є ще два місяці, щоб отримати приємний, хоч і невеликий, подарунок.

Як коментують експерти найбільшого банку в нашій країні, для отримання кешбеку потрібно відправити з карти Visa грошовий переказ в розмірі від п’ятисот гривень, або ж, навпаки, отримати його на карту Visa. Картка повинна використовуватися для оплати послуг і товарів – ви повинні зробити з її допомогою не менше, ніж три покупки на суму не менше п’ятдесяти гривень. Також в рамках програми буде розіграно двісті грошових кешбеків, кожен сумою на п’ятсот гривень.

У програмі кешбеку приймають участь всі види внутрішніх переказів по Україні, а також міжнародних. Зокрема, це перекази з картки Visa ПриватБанку на міжнародні картки, а також навпаки. Безумовно, дають право на акцію і перекази на картки будь-яких українських банків і одержувані з них, за винятком переказів між вашими власними рахунками.

Ви можете відправляти перекази будь-яким способом. Це може бути веб-версія додатка Приват24, його версія для мобільних телефонів, а також банкомати, термінали самообслуговування ПриватБанку і, нарешті, номер Сервісного центру банку – 3700.

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