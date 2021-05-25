Як швидко знайти будь-яку фотографію на смартфоні

Скільки фотографій зараз зберігається в пам’яті вашого смартфона? Напевно, не одна сотня, а скоріше – більше тисячі. І якщо серед купи зображень потрібно знайти якийсь конкретний знімок – гортати галерею можна до неподобства довго.





Але це якщо шукати вручну. Ми пропонуємо варіант краще – розумний пошук через Google Фото. Даним сервісом користується більшість власників Android смартфонів, а ось про чарівний пошук, який там є, чомусь знають одиниці .

Google Фото вміє розпізнавати, що саме знаходиться на знімку. Звичайно, з дрібними деталями сервіс може і не впорається, але ось визначити, що на фотографії є собака, машина або потрібна людина, а також показати знімки в певному місці і в конкретний час – він може залізно.

Давайте подивимося, як цей лайфхак працює на практиці:

Відкриваємо Google Фото. Це встановлений додаток, який за замовчуванням є на всіх Android-смартфонах. Можливо, у вас він буде називатися Google Photos, або просто Photos. На iOS програму потрібно качати окремо.

Відкриваємо рядок пошуку (на планшетах рядок розташований вгорі, на смартфонах – з’являється після натискання на іконку лупи внизу).

Пишемо, що хочемо знайти. Наприклад: «собака», або «літо», або «футбол» або «документи», і отримуємо знімки, які Google Photos розпізнав, як відповідні. Як можна бачити на прикладі, сервіс досить кмітливий – при запиті «туман», він показує підбірку фото де зустрічається це явище.

Крім пошуку за словами Photos вміє знаходити фото по даті, геомітці (наприклад, можна знайти всі знімки, зроблені в Кам’янець-Подільську), події (весілля, пікнік), і навіть по іменах людей.

Для пошуку по іменах потрібно «познайомити» Google з вашими близькими: в додатку Photos відкрити вкладку пошуку, після чого натиснути на зменшені зображення осіб, вибрати потрібну, і написати її ім’я.

До речі, організувати пошук таким чином можна не тільки по фотографіях, але і серед звичайних зображень. Все, що для цього потрібно – зробити на Google Photo окрему папку, і вивантажити в хмару всі картинки, які зберігаються на телефоні.