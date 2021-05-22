“ПриватБанк” запустил услугу, которая навсегда изменит жизнь владельцев карт

Недавно Приватбанк наконец-то запустил услугу, которая изменит жизнь владельцев карточек в лучшую сторону. По крайней мере, сделает более легкими переводы с карты на карту.





Новости о ПриватБанке

Как сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга у себя на страничке в Facebook, ПриватБанк наконец-то запустил переводы средств в мобильном и веб-приложении Приват24 по номеру телефона. Для этого нужно использовать сервис «Переводы на карту». Теперь не обязательно запоминать номера карты ПриватБанка ради того, чтобы совершать переводы, и вообще давать номера карт непонятно кому.

Для того, чтобы была возможность принимать и отправлять подобные переводы, необходимо при первом входе в приложение активировать функцию переводов по номеру телефона, либо же сделать это в разделе «Платежные настройки». Подобная функция присутствует у многих банков в других странах, например, Польшу или США, включая даже российское приложение для Сбербанка – «Сбербанк Онлайн». Отсутствие переводов по телефону в Приват24 часто смущало многих украинцев, которым приходилось оставлять номера карты. К счастью, больше такой проблемы не возникнет.

Как мы писали ранее, ПриватБанк также изменил некоторые правила пополнения карточек и переводов. Например,если вы создаете платежи через мобильное или стационарное приложение Приват24, либо же через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, то вы будете переадресованы на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить в данном окне. Сумма платежа здесь роли не играет.