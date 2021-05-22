Новий оператор зв’язку запустив дешевий тарифний план з 12 ГБ мобільного інтернету і 800 хвилинами дзвінків

Lycamobile – порівняно новий оператор на українському мобільному ринку, але не дивлячись на це, користується значною популярністю. Справа в його дуже дешевих тарифних планах, наприклад, один з них пропонує вам вісімсот хвилин дзвінків і дванадцять гігабайтів інтернету за абсолютно смішну ціну.
Найкращий тариф у найдешевшого оператора
Всього у Lycamobile є три основних тарифних плани. Ми хочемо розповісти вам про один з них, який містить максимальну кількість послуг, але при цьому за зовсім невелику ціну. Ось що ви будете отримувати в його рамках:
- Безлімітні дзвінки та СМС-повідомлення в мережі Lycamobile як по Україні, так і по всьому світу.
- Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету
- Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок
- Сто СМС на інші мережі
- Сорок хвилин дзвінків за кордон на інші мережі
Все це вам обійдеться всього лише в сто гривень на місяць, а в рамках цьогорічної акції, що проводиться оператором – і зовсім в копійчані вісімдесят. Чому тарифні плани від Lycamobile такі дешеві? Це пояснюється його бізнес-моделлю віртуального оператора. Компанії, що працює в інтернеті, немає потреби витрачати гроші на такі речі, як підтримка інфраструктури, яка просто орендується у інших операторів, а також на утримання штату працівників. Саме це і входить в тому числі в вартість послуг.
Даний тарифний план носить назву «Все в одному М». Для того, щоб підключитися до даного тарифу, замовте картку оператора на його офіційному сайті. Там же ви можете ознайомитися і з іншими тарифними планами, що містять більшу кількість інтернету і дзвінків за велику ціну, яка, тим не менш, все одно нижче, ніж у великих операторів.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter