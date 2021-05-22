Новий оператор зв’язку запустив дешевий тарифний план з 12 ГБ мобільного інтернету і 800 хвилинами дзвінків

Lycamobile – порівняно новий оператор на українському мобільному ринку, але не дивлячись на це, користується значною популярністю. Справа в його дуже дешевих тарифних планах, наприклад, один з них пропонує вам вісімсот хвилин дзвінків і дванадцять гігабайтів інтернету за абсолютно смішну ціну.





Найкращий тариф у найдешевшого оператора

Всього у Lycamobile є три основних тарифних плани. Ми хочемо розповісти вам про один з них, який містить максимальну кількість послуг, але при цьому за зовсім невелику ціну. Ось що ви будете отримувати в його рамках:

Безлімітні дзвінки та СМС-повідомлення в мережі Lycamobile як по Україні, так і по всьому світу.

Дванадцять гігабайтів мобільного інтернету

Вісімсот хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, включаючи стаціонарний зв’язок

Сто СМС на інші мережі

Сорок хвилин дзвінків за кордон на інші мережі

Все це вам обійдеться всього лише в сто гривень на місяць, а в рамках цьогорічної акції, що проводиться оператором – і зовсім в копійчані вісімдесят. Чому тарифні плани від Lycamobile такі дешеві? Це пояснюється його бізнес-моделлю віртуального оператора. Компанії, що працює в інтернеті, немає потреби витрачати гроші на такі речі, як підтримка інфраструктури, яка просто орендується у інших операторів, а також на утримання штату працівників. Саме це і входить в тому числі в вартість послуг.

Даний тарифний план носить назву «Все в одному М». Для того, щоб підключитися до даного тарифу, замовте картку оператора на його офіційному сайті. Там же ви можете ознайомитися і з іншими тарифними планами, що містять більшу кількість інтернету і дзвінків за велику ціну, яка, тим не менш, все одно нижче, ніж у великих операторів.