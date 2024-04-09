Перший мобільний оператор вирішив повністю відключити 2G

Перший мобільний оператор вирішив повністю відмовитись від мереж зв’язку другого покоління. Нідерландський оператор KPN планує відмовитися від 2G уже наступного року. Запланована дата відключення – 1 грудня 2025 року. Причиною відмови від 2G, за словами представників компанії, стала низька затребуваність мереж стільникового зв’язку другого покоління.

Вивільнені частоти оператор планує перевикористати для 4G і 5G. Раніше у 2022 році KPN вже позбувся 3G з аналогічних міркувань.

На сайті оператора немає інформації про будь-яку програму заміни пристроїв, які працюють тільки в 2G мережі. Простим абонентам рекомендується оновити свою SIM і пристрій, інакше вони не зможуть користуватися послугами стільникового зв’язку.

Тим хто використовує 2G для інтернету речей рекомендується переходити на пристрої з підтримкою LTE-M. Тобто нідерландський оператор не сильно стурбований тим, що частина його абонентів можуть піти до конкурентів у зв’язку з планами щодо відмови від 2G.

Втім у сусідніх країнах не хочуть гнати коней. У Франції місцевий оператор Bouygues Telecom оголосив про згортання 2G лише наприкінці 2026 року. А у Великій Британії мережі другого покоління місцеві оператори погодилися вимкнути лише у 2033 році. В Україні мережі другого покоління проіснують ще довше.