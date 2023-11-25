У Київстар, Vodafone і lifecell такого немає: новий оператор запустив тариф за 24 грн/міс

Lykamobile, відомий гравець на міжнародному ринку операторів мобільного віртуального зв’язку. Незважаючи на широку глобальну присутність з більш ніж 16 мільйонами абонентів, в Україні компанія не досягла помітної популярності. Це дивно, враховуючи його конкурентоспроможні тарифи.

Одним з доступних тарифів є тариф “XS”, який включає 200 хвилин для дзвінків на інші українські мережі, 30 SMS на інші мережі та 4 ГБ мобільного інтернету. Він також пропонує необмежену кількість дзвінків та SMS в мережі Lyca Mobile Україна та 300 хвилин для дзвінків у мережі Lyca Mobile World. Щомісячна вартість цього тарифного плану складає всього 30 грн., а при річній оплаті – 24 грн. на місяць зі знижкою.

Тариф “S” розширює ці пропозиції, надаючи 650 хвилин для дзвінків на інші мережі України, 50 SMS та 8 ГБ мобільного інтернету. Він включає в себе необмежену кількість дзвінків та SMS в мережі Lyca Mobile Україна та у всьому світі, а також 30 хвилин для міжнародних дзвінків на інші мережі. Вартість цього тарифного плану становить 45 грн. на місяць або 40 грн. на місяць при річній оплаті.

Для ще більш широкого використання тариф “М” пропонує 800 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні, 100 SMS та 12 ГБ мобільного інтернету. Як і тариф “S”, він включає необмежену кількість дзвінків та SMS в мережі Lyca Mobile, а також додає 40 хвилин для міжнародних дзвінків. Вартість тарифного плану – 72 грн. на місяць, при річній передплаті – 64 грн. на місяць за пільговим тарифом.

Помітним обмеженням є додаткова плата за мобільний інтернет при доступі до соціальних мереж, що особливо важливо для молодих користувачів. Це може бути одним з факторів його обмеженої популярності серед молодого населення України.