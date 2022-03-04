Стало відомо, які послуги не будуть вимикати в Україні за несплату

Українські оператори теж об’єдналися під час війни. Вони не відключатимуть мобільний зв’язок та домашній інтернет за несплату. Громадяни України мають достатньо можливостей для зв’язку.





Vodafone

Оператор надав усім абонентам по 1000 хвилин для дзвінків по Україні. також надає 10 ГБ Інтернету на 30 днів з моменту підключення. Також пакети послуг отримають усі клієнти контрактної форми.

Оператор повідомляє, що автоматично слідкує, щоб усі клієнти залишалися на зв’язку навіть без оплати послуг. Бізнес-клієнти також будуть на зв’язку. Малий та середній бізнес отримають відстрочку платежів до 15 березня. За необхідності терміни продовжать.

Київстар

Усім клієнтам, які евакуюються до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови або Словаччини отримають по 100 бонусних гривень в роумінгу на 30 днів. Цього вистачить на 100 хвилин розмови, 100 смс та 1000 мб мобільного інтернету. Також голосові дзвінки в месенджерах не тарифікуватимуться.

Lifecell

Всі абоненти отримають 5 ГБ інтернету та 30 хвилин дзвінків. Їх можна використати протягом 30 днів. Навіть ті. хто має борг, не залишаться без зв’язку.

Тріолан

Компанія відкрила вільний доступ до Інтернету на всіх портах. Усі, хто має кабель, підключений у Тріону, могли бути на зв’язку з 24 лютого до кінця лютого. Чи буде продовження на березень наразі невідоме.

Укртелеком

Клієнти Укртелеком також залишаться на зв’язку навіть без оплати послуги. Фахівці роблять все, щоби підтримати стабільну роботу мереж.

Ланет

Провайдер також запевняє, що не блокуватиме доступу за борги.

IPnet

Українці можуть розраховувати на безперебійний інтернет навіть за наявності заборгованості.

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