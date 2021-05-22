“ПриватБанк” запустив послугу, яка назавжди змінить життя власників карт

Нещодавно Приватбанк нарешті запустив послугу, яка змінить життя власників карток в кращу сторону. По крайній мірі, зробить більш легкими перекази з карти на карту.





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Як повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга у себе на сторінці в Facebook, ПриватБанк нарешті запустив перекази коштів в мобільному і веб-додатку Приват24 за номером телефону. Для цього потрібно використовувати сервіс «Перекази на карту». Тепер не обов’язково запам’ятовувати номера картки ПриватБанку заради того, щоб здійснювати перекази, і взагалі давати номери карт незрозуміло кому.

Для того, щоб була можливість приймати і відправляти подібні перекази, необхідно при першому вході в додаток активувати функцію перекладів за номером телефону, або ж зробити це в розділі «Платіжні налаштування». Подібна функція присутня у багатьох банків в інших країнах, наприклад, Польщу або США, включаючи навіть російське додаток для місцвого Сбербанку – «Сбербанк Онлайн». Відсутність переказів по телефону в Приват24 часто викликала незадоволення у багатьох українців, яким доводилося залишати номера карти. На щастя, більше такої проблеми не виникне.

Як ми писали раніше, ПриватБанк також змінив деякі правила поповнення карток і переказів. Наприклад, якщо ви створюєте платежі через мобільний або стаціонарний додаток Приват24, або ж через термінали самообслуговування ПриватБанку для поповнення бізнес-карт, то ви будете переадресовані на сторінку поповнення поточного рахунку одержувача. Всі обов’язкові реквізити, включаючи IBAN, можна буде підставити в даному вікні. Сума платежу тут ролі не грає.