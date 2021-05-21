Xiaomi Mi Band 6 рекордно подешевел в Украине

Китайская компания Xiaomi является одним из самых популярных в мире производителей гаджетов, в частности, смартфонов. Не меньшей популярностью пользуются и такие ее продукты, как смарт-часы и фитнес-браслеты. Лучшим и самым новым среди них является Xiaomi Mi Band 6, который недавно рекордно подешевел, так что позволить его себе смогут даже не очень богатые люди!





Новый фитнес-браслет: сколько он стоит

Продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 у себя на родине, в Китайской Народной Республике, стартовали еще с начала апреля. Несмотря на то, что официального мирового релиза у популярнейшего браслета пока еще не было, его почти сразу стало возможно приобрести в любой точке мира, в том числе и в нашей стране, под «родным названием» или под синонимичным — Mi Smart Band 6.

Тем не менее, главной проблемой этого фитнес-браслета была его огромная стоимость. Многие жадные магазины и перекупщики требовали очень больших средств за новенький гаджет, и многие украинцы с сожалением отказывались от покупки. К счастью, сейчас ситуация немного изменилась.

Как свидетельствует анализ сайта hotline.ua, проведенный нами, цена Xiaomi Mi Band 6 сильно сократилась и сейчас составляет всего 1300 гривен с небольшим, в то время, как ранее она была значительно выше. Скриншот с ценами прилагаем:

Как видно, определенные торговые точки по всей территории нашей страны уже реализуют Xiaomi Mi Band 6 по гораздо более низкой цене, чем раньше. Со временем таких магазинов станет еще больше, так что это, без сомнения, очень хорошая новость для любого украинца, который старается вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем. Потому что именно этот фитнес-браслет является наилучшим среди всех существующих гаджетов, который предназначен для такой благородной и похвальной цели.