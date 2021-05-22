Lifecell запропонував знижку в 50% на свої тарифи

Як повідомляє мобільний оператор lifecell, він запускає нові тарифні плани для корпоративних клієнтів. Також у оператора є для нових абонентів подарунок, а саме – чергова акція, в рамках якої він пропонує знижку на деякі свої тарифи в розмірі п’ятдесяти відсотків.





Нові тарифні плани та умови акції

Мобільний оператор повідомив про те, що запускає ряд нових тарифних планів. Вони будуть носити такі назви, як «Бізнес Старт», «Бізнес Стандарт», «Бізнес Стандарт +», «Бізнес Оптимальний» та «Бізнес про».

Перші два тарифних плани в цьому списку є більш-менш стандартними, в той час як останні три пропонують абонентам цілий ряд сервісів, неймовірно корисних для підприємців. Це послуга Google Workplace, раніше відома, як Google G Suite, в пакеті Business Starter, а також ряд додаткових послуг по IP-телефонії.

Дані послуги, зокрема, дозволяють використовувати особливі стандарти шифрованого зв’язку – SRTP TLS і IPSec. Стверджується, що такий зв’язок неможливо прослухати в інтернет-мережі, так що ваші бізнес-комунікації будуть, без сумніву, під найнадійнішим захистом з можливих. Це робить IP-телефонію неймовірно популярною. Зокрема, в березні зростання її популярності склав шістдесят п’ять відсотків у порівнянні з торішнім аналогічним періодом, в лютому – шістдесят відсотків, в січні – сорок вісім.

Що стосується пакету Business Starter, то він найбільш популярний у айтішників, логістичних компаній і всіляких державних установ. Він дозволяє розширене використання сервісів Google, а також створювати електронні адреси компанії з використанням власних доменів.

Нарешті, все нові тарифні плани, за винятком «Бізнес Старт», включають пакетні хвилини для дзвінків в тридцять дев’ять країн світу, в тому числі США, країн Євросоюзу, Білорусі, Ізраїлю.

Що стосується знижки, про який ми згадували раніше, то вона буде діяти для нових абонентів-ФОП та юридичних осіб, які не користувалися послугами мобільного оператора аж до тринадцятого квітня. Якщо ви – з таких, то можете підключити нові тарифні плани, після чого отримаєте можливість платити абонентську плату на п’ятдесят відсотків менше.