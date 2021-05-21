Xiaomi Mi Band 6 рекордно подешевшав в Україні

Китайська компанія Xiaomi є одним з найпопулярніших в світі виробників гаджетів, зокрема, смартфонів. Не меншою популярністю користуються і такі її продукти, як смарт-годинники і фітнес-браслети. Найкращим і найновішим серед них є Xiaomi Mi Band 6, який недавно рекордно подешевшав, так що дозволити його собі зможуть навіть не дуже багаті люди!





Новий фітнес-браслет: скільки він коштує

Продажі нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 у себе на батьківщині, в Китайській Народній Республіці, стартували ще з початку квітня. Незважаючи на те, що офіційного світового релізу у популярного браслета поки ще не було, його майже відразу стало можливо придбати в будь-якій точці світу, в тому числі і в нашій країні, під “рідною назвою” або під синонімічною – Mi Smart Band 6.

Проте, головною проблемою цього фітнес-браслета була його величезна вартість. Багато жадібних магазинів і перекупників вимагали дуже великих грошей за новенький гаджет, і багато українців з жалем відмовлялися від покупки. На щастя, зараз ситуація трохи змінилася.

Як свідчить аналіз сайту hotline.ua, проведений нами, ціна Xiaomi Mi Band 6 сильно знизилася і зараз становить всього приблизно 1300 гривень, в той час, як раніше вона була значно вище. Скріншот з цінами докладаємо:

Як видно, певні торговельні точки по всій території нашої країни вже реалізують Xiaomi Mi Band 6 за набагато нижчою ціною, ніж раніше. Згодом таких магазинів стане ще більше, так що це, без сумніву, дуже хороша новина для будь-якого українця, який намагається вести здоровий спосіб життя і стежити за своїм здоров’ям. Тому що саме цей фітнес-браслет є найкращим серед усіх існуючих гаджетів, який призначений для такої благородної і похвальною мети.