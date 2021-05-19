Xiaomi Mi Band 6 обладает критическим недостатком: пользователи разочарованы

В апреле текущего года началась продажа нового фитнес-браслета от китайского производителя Xiaomi — Xiaomi Mi Band 6. Он сразу же стал невероятно популярен, причем не только в Китае, но и в других странах, включая Украину. Многие люди по всему миру уже оформляют предварительный заказ. Однако недавно выяснилось, что браслет имеет один очень серьезный недостаток.





Проблема гаджета: в чем она состоит

Заявлялось, что Xiaomi Mi Band 6 оборудован самыми лучшими модулями из всех, которых может предложить современный технический прогресс, включая, например новейший Bluetooth-модуль для подключения к смартфонам 5.0 LE, а также уникальный AMOLED-дисплей диагональю в 1,56-дюйма и разрешением 486 на 152 пикселя. Также заявлялось, что его инновационная батарея емкостью 125 мАч позволит работать не менее четырнадцати дней без подзарядки. И здесь начинается самое проблемное.

Судя по разочарованным отзывам десятков, если не сотен тысяч пользователей из самых разных стран и уголков земного шара, если включить все функции фитнес-трекера, то он никак не сможет проработать заявленные две недели. На самом деле его заряда хватает всего на четыре дня, максимум на пять. Многие советуют не включать все возможности гаджета, однако какой тогда смысл покупать устройство, функциями которого вы не пользуетесь? Можно просто приобрести более дешевый фитнес-браслет, возможно, Xiaomi Mi Band 5 или даже 4. Некоторые надеются на повышение автономности после обновлений прошивки, однако для того, чтобы соответствовать заявленным срокам работы без батареи, она должна повыситься в два-три раза, что маловероятно.

Отметим, что такое маленькое время работы без необходимости подзарядки — серьезный регресс и шаг назад по сравнению с прошлым. Например, уже упомянутый выше фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, выпущенный еще в 2019 году, мог проработать без подзарядки не менее десяти дней при всех включенных функциях.