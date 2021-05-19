Xiaomi Mi Band 6 має критичний недолік: користувачі розчаровані

У квітні поточного року почався продаж нового фітнес-браслета від китайського виробника Xiaomi – Xiaomi Mi Band 6. Він відразу ж став неймовірно популярним, причому не тільки в Китаї, але і в інших країнах, включаючи Україну. Багато людей по всьому світу вже оформляють попереднє замовлення. Однак недавно з’ясувалося, що браслет має один дуже серйозний недолік.





Проблема гаджета: в чому вона полягає

Заявлялося, що Xiaomi Mi Band 6 обладнаний найкращими модулями з усіх, яких може запропонувати сучасний технічний прогрес, включаючи, наприклад новітній Bluetooth-модуль для підключення до смартфонів 5.0 LE, а також унікальний AMOLED-дисплей діагоналлю в 1,56-дюйма і дозволом 486 на 152 пікселів. Також заявлялося, що його інноваційна батарея ємністю 125 мАг дозволить працювати не менше чотирнадцяти днів без підзарядки. І тут починається проблема.

Судячи за розчарованим відгуками десятків, а то й сотень тисяч користувачів з різних країн і куточків земної кулі, якщо включити всі функції фітнес-трекера, то він ніяк не зможе пропрацювати заявлені два тижні. Насправді його заряду вистачає всього на чотири дні, максимум на п’ять. Багато людей радять не включати всі можливості гаджета, проте який тоді сенс купувати пристрій, функціями якого ви не користуєтеся? Можна просто придбати більш дешевий фітнес-браслет, можливо, Xiaomi Mi Band 5 або навіть 4. Деякі сподіваються на підвищення автономності після оновлень прошивки, однак для того, щоб відповідати заявленим термінів роботи без батареї, вона повинна підвищитися в два-три рази, що малоймовірно.

Відзначимо, що такий маленький час роботи без необхідності підзарядки – серйозний регрес і крок назад в порівнянні з минулим. Наприклад, вже згаданий вище фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, випущений ще в 2019 році, міг пропрацювати без підзарядки не менше десяти днів при всіх включених функціях.