Все украинцы получат быстрый интернет уже в этому году

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский порадовал украинцев своими новыми планами. В частности, ожидается, что уже к концу этого года все, или по крайней мере, подавляющее большинство граждан Украины получат доступ к высокоскоростному интернету.





Что обещает Зеленский

По словам Владимира Зеленского, уже к концу 2021 года все граждане нашей страны по всей ее территории получат доступ к высокоскоростному интернету. Как сообщил президент в своем выступлении на всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация», это один из наиболее главных пунктов его политической программы и программы по улучшению жизни простых украинцев в течение срока его президентства.

В этом году, как сообщил Президент, основной приоритет сохраняется за фиксированным интернетом. В частности, его планируется провести в три тысячи украинских деревень, которые до сих пор не имеют доступа в мировую сеть. Интернет должен в первую очередь появиться в общественных учреждениях, где он жизненно необходим — школы, больницы, библиотеки.

Президент также напомнил о некоторых успехах государственной программы информатизации. Так, только в течение последних шести месяцев доступ к высокоскоростному интернету четвертого поколения получило более двух миллионов украинцев. Огромное количество наших сограждан, в том числе пенсионеров, также «освоили азы цифровой грамотности».

Также, по словам главы государства, одной из ключевых задач Офиса президента является возможность принятия гражданами решений в режиме онлайн. Именно с этой целью, в частности, была запущена новая функция в приложении «Дія» – электронные петиции.