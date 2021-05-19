Всі українці отримають швидкий інтернет вже в цьому році

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський порадував українців своїми новими планами. Зокрема, очікується, що вже до кінця цього року всі, або принаймні, майже всі громадяни України отримають доступ до високошвидкісного інтернету.





Що обіцяє Зеленський

За словами Володимира Зеленського, вже до кінця 2021 року всі громадяни нашої країни по всій її території отримають доступ до високошвидкісного інтернету. Як повідомив президент в своєму виступі на всеукраїнському форумі «Україна 30. Цифровізація», це один з найбільш головних пунктів його політичної програми і програми по поліпшенню життя простих українців протягом терміну його президентства.

В цьому році, як повідомив Президент, основний пріоритет зберігається за фіксованим інтернетом. Зокрема, його планується провести в три тисячі українських сіл, які до сих пір не мають доступу до світової мережі. Інтернет повинен в першу чергу з’явитися в громадських установах, де він життєво необхідний – школи, лікарні, бібліотеки.

Президент також нагадав про деякі успіхи державної програми інформатизації. Так, тільки протягом останніх шести місяців доступ до високошвидкісного інтернету четвертого покоління отримало понад два мільйони українців. Величезна кількість наших співгромадян, в тому числі пенсіонерів, також «освоїли ази цифрової грамотності».

Також, за словами глави держави, одним із ключових завдань Офісу президента є можливість прийняття громадянами рішень в режимі онлайн. Саме з цією метою, зокрема, була запущена нова функція в додатку «Дія» – електронні петиції.