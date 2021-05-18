Які дві речі повільно, але впевнено вбивають акумулятор вашого смартфона: ніколи не робіть цього

Якщо ви застали кнопкові мобільні телефони з нікель-кадмієвими акумуляторами, то ймовірно пам’ятайте, що їх рекомендувалося завжди заряджати до 100% і розряджати практично в нуль. Так було потрібно через «ефект пам’яті», обумовлений хімічними властивостями самої батареї.





Простіше кажучи: якщо регулярно ставити на зарядку телефон, який розрядився тільки до 30%, то акумулятор «запам’ятовує», що в попередні цикли роботи його ємність була використана цілком, і починає автономно працювати не на 100%, а на 70%. Така втрата траплялася не відразу, а при порушенні рекомендованого режиму зарядки протягом декількох місяців.

Тепер повертаємося до сьогоднішніх реалій: у літій-іонних акумуляторів, якими комплектуються сучасні смартфони, все навпаки – їх не можна розряджати до 0%.

Один глибокий розряд (після якого гаджет сам відключається), призводить до того, що батарея «втрачає» в середньому близько 1% початкового об’єму. На екрані ви як і раніше будете бачити позначку 100%, але коли зношення накопичиться, буде помітно, що телефон сідає відчутно швидше, ніж відразу після покупки.

Чому так відбувається?

Щоб зрозуміти причину – треба спочатку розібратись, як взагалі працює Li-Ion- акумулятор.

Якщо коротко і дуже просто: всередині акумулятора є тисячі осередків з рідиною (це електроліт), а між осередками знаходяться «вставки» з алюмінієвої і мідної фольги (це електроди). При підключенні до розетки струм проходить через електроліт, і надходить на електроди, які накопичують заряд.

Коли ви користуєтеся пристроєм, йде безперервний процес віддачі заряду електродами. Але якщо розрядити акумулятор до 0%, і напруга в електродах знизиться до критичного мінімуму, частина з них можуть вийти з ладу навіть незважаючи на наявність в гаджеті сучасних захисних функцій.

У всі смартфони зараз ставляться контролери живлення, одна з функцій яких – виключити пристрій до того, як акумулятор розрядиться в реальний нуль. Навіть якщо на екрані відображається 0%, за фактом у батареї є резервний мінімум. Це захист, щоб зберегти стан АКБ, не запустивши згубні хімічні процеси, які виведуть з ладу електроди повністю.

Але якщо регулярно доводити смарт до відключення, втрати все одно будуть, з часом вони накопичаться і просадка по автономності стане помітною.

Зношення батареї можна побачити через спеціальні додатки, або в налаштуваннях смартфона (якщо виробник передбачив таку функцію).

Багато користувачів допускають ще одну помилку: намагаються включити повністю розряджений смартфон. Це найшкідливіше, що можна зробити: так ви тільки добиваєте акумулятор, який намагається вижити. Вирубали девайс потрібно поставити на зарядку і почекати хвилин 10, перш ніж натискати на кнопку живлення.

Висновок простий: не допускайте відключення смартфона через повністю спустошену батарею. Бажано підключати його до розетці не на 1-5%, а раніше: на 10%, а в ідеалі на 20% заряду.