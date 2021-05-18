Як продовжити термін служби батареї телефону: прості але важливі поради

Купуючи новий смартфон, багато хто навіть не замислюються, що максимум через 2-3 роки, а на практиці набагато раніше, акумулятор прийде в непридатність і його потрібно буде замінювати.





Це природний процес, який обумовлений тим, що акумулятори – витратний матеріал, який схильний до старіння і зношення.

Є три причини, за якими літій-іонний акумулятор деградує:

Кількість циклів заряду-розряду Температура навколишнього середовища, в якій використовується акумулятор Вік акумулятора

Відповідно, якщо розібратися по кожному пункту, можна непогано продовжити термін служби акумулятора, дотримуючись кількох простих порад, про те, як правильно його використовувати.

Спочатку ми поговоримо про те, що руйнує акумулятор в смартфоні, а потім про те, як цього уникнути!

Цикли зарядки

Як правило акумулятор на смартфоні розрахований на збереження 80% початкової ємності після 500 циклів повного заряду-розряду. Наприклад, якщо спочатку в новому смартфоні максимальна ємність акумулятора була 3000 мА / год, то після 500 циклів вона стане 2600 мА / год і крім іншого, не працюватиме як нова через хімічне старіння.

Відповідно, такий смартфон стане розряджатися швидше. Один цикл розряду – це розряд з 100% до 0%. Таким чином, один цикл зарядки-розрядки може бути проведений за 1 день, або, наприклад за 2 дні. Це велика різниця, різниця в 2 рази. Акумулятор вам потрібно буде поміняти через 1,5 року або через 3 роки.

Приклад:

Увечері ви зарядили смартфон до 100%. Вранці ви берете його з собою на роботу і використовуєте до вечора. На смартфоні залишилося 35% акумулятора, і ви ставите його на зарядку до 100%. На наступний день, коли у вас на смартфоні залишиться 65% пройде один цикл зарядки. У підсумку він пройшов протягом двох днів.

За іншою схемою ви могли б, активно використавши смартфон з ранку до пізнього вечора розрядити його зі 100% до 0% і так пройшов би один повний цикл за 1 день. А ми пам’ятаємо, що приблизно 500 минулих циклів сильно зношують батарею і вимагають її заміни для комфортного використання смартфона.

Температура

Даний фактор, теж дуже сильно впливає на термін служби акумулятора так як занадто висока або занадто низька температура може зіпсувати акумулятор назавжди.

Ідеальна температура для використання акумулятора це в межах від 16 до 22 ° C. Але ми ж з вами розуміємо, що це практично не реально.

Головне уникати екстремальних температур. Наприклад, небезпечно використовувати смартфон при температурі вище 35 ° С або при низьких температурах нижче -20 ° С.

Все це негативно позначається на терміні служби акумулятора – викликає в ньому незворотні хімічні та структурні зміни, які сильно прискорять старіння, ємність акумулятора і відповідно необхідність його замінити.

Низька температура не так небезпечна, як висока, тому перегрівання смартфона – це дуже погано. Потрібно намагатися цього не допускати.

В цілому, виробники смартфонів рекомендують використовувати смартфон, щоб продовжити терміни служби акумулятора при температурі від 0 до 35 ° С.

Таблиця взята з сайту: www.apple.com

Якщо під час зарядки смартфона ви помітили що він сильно нагрівається, то заряджайте його без чохла і по можливості не використовуйте поки він заряджається.

Також не можна залишати смартфон під яскравими сонячними променями або біля нагрівальних приладів, інакше він сильно нагріватиметься, а для акумулятора це дуже погано.

Вік акумулятора

Літій-іонні акумулятори схильні до старіння і це факт. З роками зберігання вони будуть поступово втрачати свою ємність і деградувати, втрачати свої первинні якості.

Якщо ви плануєте зберігати смартфон довгий час, то важливо зарядити його на половину, щоб в акумуляторі зберігалося оптимальна напруга і не висока, і не низька. Зберігати краще при кімнатній температурі, в темному, сухому місці.

Поради, які допоможуть зберегти акумулятор в хорошому стані

Використовуйте оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої та адаптери живлення для смартфона. Вони підтримують оптимальні показники подачі струму і відповідно не перезаряджають акумулятор. Крім іншого вони пожежо- та вибухо- безпечні. Не заряджайте смартфон до 100%, якщо в цьому немає особливої ​​необхідності і не розряджайте його до 0%. Оптимальні показники – це зарядка до 80% і розряд до 20%. Низька напруга в акумуляторі, також як і висока, негативно впливають на акумулятор. Не використовуйте смартфон при температурі нижче -20 ° С і краще уникати використання при температурі нижче 0 ° С. Що стосується високих температур, то перегрів для смартфона небезпечніше, не використовуйте смартфон при температурі вище 35 ° С. Не залишайте на сонці і біля опалювальних пристроїв. Якщо телефон при зарядці нагрівається, обов’язково зніміть чохол і по можливості якийсь час не використовуйте смартфон, поки він не стане нормальної температури.

Висновки

На жаль, більшість не застосовує дані поради і термін служби акумулятора в смартфоні сильно скорочується.

У будь-якому випадку, не потрібно впадати в крайності та постійно переживати про здоров’я акумулятора в смартфоні. Використовуйте смартфон комфортно, так як зручно вам.

А інформація в статті, допоможе проаналізувати, як зберегти термін служби акумулятора смартфона надовго і користуватися ним із задоволенням.