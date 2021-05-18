Сотовый оператор «Vodafone» запустил антикризисный интернет всего за 25 гривен

Иногда случается такая ситуация, что у вас кончается пакет интернета, но желания пополнять счет прямо сейчас, чтобы получить новый пакет, нет. Например, из-за того, что вам и так нужно будет пополнить счет через неделю, или потому, что вы привыкли к определенному графику оплаты. В таком случае оператор Vodafone предлагает вам пакет с двумя гигабайтами интернета всего за тридцать пять гривен.





Как получить дополнительный пакет интернета?

Благодаря подключению услуги «Дополнительные гигабайты» вы сможете получить на четыре недели дополнительный гигабайт или два мобильного интернета. Один гигабайт стоит 25 гривен, два — тридцать пять, то есть этот вариант выгоднее. Вот как управлять данной услугой:

Для подключения пакета в один гигабайт используйте комбинацию *888*01#.

Пакет в два гигабайта подключается комбинацией *888*02#.

Отключение пакета в один гигабайт производится комбинацией *888*010#.

Чтобы отключить пакет в два гигабайта, используйте комбинацию *888*020#.

Чтобы проверить статус услуги, воспользуйтесь системой «My Vodafone» или комбинацией *101*4#.

Услуга действует в течение месяца (тридцать дней) в тарифных планах Vodafone Family, Vodafone Family Plus, Vodafone SuperNet Start 2019, Vodafone ZAХІД, Vodafone Red XS+, Vodafone Red S, Vodafone Red M, Vodafone Red L. В тарифных планах Vodafone RED EXTRA XS, Vodafone RED EXTRA XS-2, Vodafone EXTRA S, Vodafone Extra Red M, Vodafone Extra Red L, Vodafone Light+ она подключается на четыре недели (двадцать восемь дней).

Как мы писали ранее, Vodafone запустил услугу, которая позволит его абонентам застраховать смартфоны от возможной потери. Это приложение от мобильного оператора, которое включает в себя несколько полезных функций. В частности, удаленная блокировка потерянного телефона. Позвонив в колл-центр по номеру 0 800 406 911 или же воспользовавшись функцией блокировки в личном кабинете управления услугой, вы заблокируете смартфон. Если вы найдете такой телефон, то можете позвонить по тому же номеру, сообщить о находке и о том, где вы сможете встретиться с курьером, который заберет у вас телефон и вернет законному владельцу. За это вы даже можете получить вознаграждение до четырехсот гривен!