Стільниковий оператор «Vodafone» запустив антикризовий Інтернет лише за 25 гривень

Іноді трапляється така ситуація, що у вас закінчується пакет інтернету, але бажання поповнювати рахунок прямо зараз, щоб отримати новий пакет, немає. Наприклад, через те, що вам і так потрібно буде поповнити рахунок через тиждень, або тому, що ви звикли до певного графіку оплати. У такому випадку оператор Vodafone пропонує вам пакет з двома гігабайтами інтернету всього за тридцять п’ять гривень.





Як отримати додатковий пакет інтернету?

Завдяки підключенню послуги «Додаткові гігабайти» ви зможете отримати на чотири тижні додатковий гігабайт або два мобільного інтернету. Один гігабайт коштує 25 гривень, два – тридцять п’ять, тобто цей варіант вигідніше. Ось як управляти даною послугою:

Для підключення пакету в один гігабайт використовуйте комбінацію * 888 * 01 #.

Пакет в два гігабайти підключається комбінацією * 888 * 02 #.

Відключення пакета в один гігабайт проводиться комбінацією * 888 * 010 #.

Щоб відключити пакет в два гігабайти, використовуйте комбінацію * 888 * 020 #.

Щоб перевірити статус послуги, скористайтеся системою «My Vodafone» або комбінацією * 101 * 4 #.

Послуга діє протягом місяця (тридцять днів) в тарифних планах Vodafone Family, Vodafone Family Plus, Vodafone SuperNet Start 2019, Vodafone ZAХІД, Vodafone Red XS +, Vodafone Red S, Vodafone Red M, Vodafone Red L. У тарифних планах Vodafone RED EXTRA XS , Vodafone RED EXTRA XS-2, Vodafone EXTRA S, Vodafone Extra Red M, Vodafone Extra Red L, Vodafone Light + вона підключається на чотири тижні (двадцять вісім днів).

Як ми писали раніше, Vodafone запустив послугу, яка дозволить його абонентам застрахувати смартфони від можливої ​​втрати. Ця програма від мобільного оператора, яке включає в себе кілька корисних функцій. Зокрема, віддалене блокування втраченого телефону. Зателефонувавши в колл-центр за номером 0 800 406 911 або ж скориставшись функцією блокування в особистому кабінеті управління послугою, ви заблокуєте смартфон. Якщо ви знайдете такий телефон, то можете зателефонувати за тим же номером, повідомити про знахідку і про те, де ви зможете зустрітися з кур’єром, який забере у вас телефон і поверне законному власнику. За це ви навіть можете отримати винагороду до чотирьохсот гривень!