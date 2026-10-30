Найкращі чохли для iPhone

iPhone залишається одним із найпопулярніших смартфонів, а попит на аксесуари до нього стабільно високий. З виходом нових поколінь покупці оновлюють не лише самі смартфони, а й чохли, захисне скло, зарядні пристрої та інші аксесуари.

Саме тому магазинам, які закуповують чохли для Айфона оптом, важливо розуміти, які формати користуються найбільшим попитом і як сформувати асортимент для різних категорій покупців.

Які чохли для iPhone користуються попитом

Для асортименту краще поєднувати кілька типів чохлів. Одні покупці шукають базовий захист, інші звертають увагу на дизайн, підтримку MagSafe або преміальні матеріали.

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Найпопулярніші варіанти:

Силіконові чохли одна з базових категорій для магазину аксесуарів. Вони практичні, приємні на дотик і представлені у великій кількості кольорів.

Чохли з MagSafe, які дозволяють використовувати бездротові зарядки, тримачі, гаманці та інші сумісні аксесуари.

Прозорі чохли зберігають оригінальний вигляд смартфона. Однак варто звертати увагу на якість матеріалу та його стійкість до пожовтіння.

Арамідні чохли належать до більш преміального сегменту. Вони тонкі, легкі та міцні з характерною текстурою.

Протиударні чохли мають посилені кути, підняті бортики та додатковий захист камери. Підходять покупцям, для яких на першому місці практичність.

Такий набір категорій дозволяє закрити основні потреби покупців і запропонувати кілька варіантів у різних цінових сегментах.

Як сформувати асортимент чохлів для iPhone

Основу асортименту варто формувати під найпопулярніші покоління iPhone, але повністю відмовлятися від старіших моделей не потрібно. Значна частина покупців продовжує користуватися смартфонами попередніх років і також регулярно оновлює аксесуари.

Для збалансованого асортименту бажано поєднувати:

доступні силіконові та прозорі моделі;

чохли з MagSafe у середньому ціновому сегменті;

протиударні варіанти;

преміальні брендові чохли;

кілька кольорів і дизайнів для кожної популярної моделі.

Найбільш універсальними залишаються чорні, прозорі та нейтральні кольори. Яскраві відтінки та трендові дизайни краще додавати невеликими партіями й масштабувати закупівлю після перевірки попиту.

На що звернути увагу під час закупівлі чохлів оптом

Навіть привабливий чохол може отримати негативні відгуки, якщо він погано кріпиться на смартфоні або швидко втрачає зовнішній вигляд. Перед великим замовленням варто перевірити:

точність вирізів;

якість кнопок;

висоту бортиків навколо камери та екрана;

стійкість матеріалу до подряпин;

якість MagSafe-магнітів;

відсутність різкого запаху;

якість упаковки.

Для нових брендів або серій доцільно починати з тестової партії. Це допоможе оцінити попит і реальну якість перед збільшенням залишків.

Easy Trade: чохли для iPhone оптом

Easy Trade оптовий постачальник мобільних аксесуарів, який працює з інтернет-магазинами, роздрібними точками та сервісними центрами по всій Україні. У каталозі представлені чохли для різних поколінь iPhone різних брендів. В асортименті також є базові силіконові і прозорі моделі чохлів, з MagSafe, протиударні та преміальні варіанти з араміду, карбону та шкіри.

Разом із чохлами можна замовити захисне скло, кабелі, зарядні пристрої, павербанки та інші аксесуари. Це дозволяє сформувати комплексний асортимент в одного постачальника та швидше поповнювати ходові позиції.