Redmi 17 5G дебютував у Китаї: бюджетник зі 120-герцовим екраном і АКБ на 6300 мА·год

Xiaomi поповнила бюджетну лінійку Redmi новим 17 5G — смартфоном, який коштує в перерахунку близько сотні євро, але при цьому пропонує те, за що ще недавно просили втричі більше: великий 120-герцовий екран і батарею на 6300 мА·год.

Екран тут справді чималий — 6,9 дюйма, з частотою оновлення до 120 Гц і яскравістю до 810 ніт. Щоправда, панель рідкокристалічна і з роздільною здатністю лише HD+, тож ідеальної чіткості на такій діагоналі чекати не варто — щільність пікселів тут одна з найнижчих на ринку. Це класичний бюджетний розмін: плавність і розмір замість деталізації.

Начинка відповідає цінику. За продуктивність відповідає скромний Unisoc T8300, оперативної пам’яті — 4 ГБ, сховище на 64 або 128 ГБ можна розширити картою microSD. Основна камера одна, на 32 Мп, фронтальна — 8 Мп. Із приємного — збережений 3,5-мм роз’єм для навушників, бічний сканер відбитків, захист від пилу та бризок і свіжа HyperOS 3 на базі Android 16 із коробки. Заряджається батарея, на жаль, неспішно — потужність лише 15 Вт, тож повний цикл із такою ємністю розтягнеться надовго.

REDMI 17 5G

Формула апарата зрозуміла: це телефон «на щодень і надовго» для найощадливіших покупців — з екраном для відео, батареєю на два-три дні й без жодних претензій на ігри чи мобільну фотографію. У Китаї він продається в чорному, зеленому й золотому кольорах.

Цікаво, що глобальній версії Redmi 17 5G витоки пророкують інше залізо — Snapdragon 4 Gen 5, камеру на 50 Мп і взагалі батарею на 7500 мА·год із зарядкою 45 Вт, але й цінник уже ближче до 250 євро. Тож міжнародний варіант, схоже, буде помітно іншим апаратом під тією ж назвою — у Xiaomi таке трапляється регулярно.

Нагадаємо, боротьба за автономність у бюджетному сегменті розпалюється: раніше ми писали про OnePlus N6x із батареєю на 7000 мА·год і захистом за військовим стандартом усього за 200 доларів.