Батарея на 6000 мА·год і захист від води: Samsung представила бюджетний Galaxy F70 Pro

Samsung поповнила бюджетну лінійку F новим смартфоном Galaxy F70 Pro. Головні аргументи новинки — місткий акумулятор, захист від води й, що незвично для цього цінового сегмента, тривала програмна підтримка. Стартова ціна на індійському ринку становить близько 270 доларів.

Автономність і захист

В основі смартфона — батарея на 6000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. За заявою Samsung, такого запасу вистачає більш ніж на 24 години безперервного перегляду відео на YouTube. Апарат отримав і сертифікацію IP67 — захист від пилу та занурення у воду, що досі рідкість у недорогому сегменті, де виробники зазвичай економлять саме на герметичності корпусу.

Характеристики

Параметр Значення Екран 6,7″ Super AMOLED, FHD+, 120 Гц Процесор Snapdragon 6 Gen 3 Пам’ять до 8 ГБ + до 256 ГБ (UFS 3.1) Камери 50 Мп (OIS) + 5 Мп + 2 Мп, фронтальна з 4K Батарея 6000 мА·год, зарядка 45 Вт Захист IP67, Gorilla Glass Victus+ Ціна від ₹25 999 (~$270)

Дисплей — 120-герцовий Super AMOLED, прикритий міцним склом Gorilla Glass Victus+. Основна камера на 50 Мп отримала оптичну стабілізацію (OIS), а фронтальна вміє знімати відео у форматі 4K. За обробку відповідає Snapdragon 6 Gen 3 — типовий процесор середнього рівня.

Шість років оновлень — головний козир

Найцікавіше в F70 Pro — не залізо, а підтримка. Смартфон виходить на One UI 8.5 (Android 16) і отримає шість великих оновлень Android та шість років патчів безпеки. Для апарата за 270 доларів це виняткова щедрість: донедавна такі гарантії Samsung давала лише флагманам. На тлі нещодавньої історії, коли колишні флагмани Galaxy S22 залишилися без Android 17, F70 Pro виглядає навіть «довговічнішим» за дорожчі моделі попередніх років.

Смартфон уже надійшов у продаж в Індії у двох кольорах — Aura Green та Alpha Black — за ціною від 25 999 рупій за версію 6/128 ГБ. Про вихід на глобальні ринки, зокрема в Європу, Samsung поки не повідомляла: лінійка F традиційно орієнтована передусім на Індію.

Нагадаємо, раніше ми писали про протилежний бік політики оновлень Samsung: колишні флагмани Galaxy S22, Z Fold 4 і Z Flip 4 не отримають One UI 9 на базі Android 17 — вони вичерпали свою квоту з чотирьох великих оновлень.