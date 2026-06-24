HONOR готує смартфон із батареєю на 14 000 мА·год

HONOR може вивести на ринок один із найавтономніших смартфонів у своєму класі. За даними інсайдера Digital Chat Station, компанія готує до серійного виробництва модель із батареєю ємністю 14 000 мА·год.

Якщо інформація підтвердиться, це буде помітний стрибок навіть на тлі нинішньої гонки за більшими акумуляторами. Останнім часом китайські виробники активно експериментують із кремній-вуглецевими батареями, які дозволяють збільшувати ємність без різкого зростання товщини корпусу. HONOR уже рухається в цьому напрямку, а нова модель може стати наступним кроком після смартфонів із акумуляторами на 8000-10 000 мА·год.

Акумулятор на 14 000 мА·год наближає смартфон до рівня невеликого павербанка. Для користувачів це може означати кілька днів активної роботи без підзарядки, особливо якщо пристрій отримає енергоефективний процесор і дисплей.

Поки що про характеристики моделі майже нічого не відомо. Немає даних про чипсет, швидкість заряджання, екран, камери, габарити й дату презентації. Також незрозуміло, чи йдеться про масовий смартфон для широкого ринку, чи про нішеву модель із акцентом на автономність.

Офіційного анонсу від HONOR ще не було, тому до витоку варто ставитися обережно. Але якщо компанії справді вдасться випустити смартфон із такою батареєю у відносно звичайному корпусі, це може серйозно підняти планку автономності для Android-пристроїв.