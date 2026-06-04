AnTuTu назвала 50 найвигідніших смартфонів весни: хто став лідером у різних цінових категоріях

AnTuTu опублікувала оновлений рейтинг смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. До списку увійшли 50 моделей у різних цінових категоріях — від бюджетних пристроїв до флагманів. Рейтинг складено за підсумками травня.

У категорії до 147 доларів перше місце посів OPPO K12s 5G. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 6 Gen 4 та має конфігурацію пам’яті 8/128 ГБ. Другу сходинку зайняв REDMI Note 15 зі Snapdragon 6 Gen 3 і таким самим обсягом пам’яті. Третім став iQOO Z10x на базі чипа MediaTek Dimensity 7300.

У сегменті від 147 до 295 доларів найкращим вибором визнали REDMI Turbo 5 Max з процесором Dimensity 9500s та 12/256 ГБ пам’яті. На другому місці розташувався OnePlus Ace 5 із чипом Dimensity 9400+ та 16/256 ГБ пам’яті. Трійку лідерів замкнув REDMI K90, оснащений Snapdragon 8 Elite.

Серед смартфонів вартістю від 295 до 442 доларів перемогу здобув realme GT8. Модель отримала процесор Snapdragon 8 Elite та 12/256 ГБ пам’яті. До трійки також увійшли realme Neo8 зі Snapdragon 8 Gen 5 і REDMI K90 Max на базі Dimensity 9500.

У категорії від 442 до 590 доларів перше місце посів OnePlus 15T. Другим став realme GT8 Pro, а третім — Honor Magic 8. Усі три моделі побудовані на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 та мають 12/256 ГБ пам’яті.

Найдорожчу категорію — смартфони від 590 доларів — очолив iQOO 15 Ultra. Друге місце дісталося Nubia Red Magic 11 Pro, а третє — Xiaomi Mi 17 Max. Усі пристрої також працюють на флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Експерти AnTuTu зазначають, що рейтинг враховує не лише абсолютну продуктивність смартфонів, а й те, наскільки виправданою є їхня ціна щодо отриманих можливостей. Саме тому до списку потрапили як доступні моделі, так і потужні флагмани, які пропонують максимум продуктивності за свої гроші.