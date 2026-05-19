Realme 16T показали до анонсу: смартфон отримає батарею на 8000 мА·год і захист IP69

Realme розкрила ключові характеристики майбутнього смартфона Realme 16T 5G перед офіційною презентацією, запланованою на 22 травня. Головною особливістю моделі стане великий акумулятор ємністю 8000 мА·год. Смартфон також підтримуватиме дротову зарядку потужністю 45 Вт, обхідну зарядку та зворотну дротову зарядку. За заявою компанії, батарея має забезпечити до трьох днів роботи, а її ресурс розрахований на тривалий термін використання.

Ззаду Realme 16T отримає основну камеру на 50 Мп із сенсором Sony IMX852, діафрагмою f/1.8 та автофокусом. Камеру доповнять фірмові алгоритми обробки зображень, зокрема LumaColor IMAGE Engine, RAW HDR, AI Portrait Glow та інші AI-функції для портретів і коротких відео. Також смартфон матиме невелике дзеркальце біля основної камери, яке дозволить використовувати її для селфі.

Екран, захист і автономність

На передній панелі Realme 16T розміститься дисплей із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 2100 ніт. У джерелі згадується AMOLED-панель, однак точну діагональ виробник остаточно розкриє під час презентації. Також заявлено режим гучності Ultra Volume 400%.

Смартфон отримає захист IP69 Pro від пилу та води, а також сертифікацію ударостійкості військового рівня. Це робить модель помітно витривалішою за більшість пристроїв у середньому сегменті.

Продуктивність може бути скромнішою

За попередніми даними, Realme 16T працюватиме на чипі MediaTek Dimensity 6300. Смартфону також приписують щонайменше 8 ГБ оперативної пам’яті та Android 16. Якщо ця інформація підтвердиться, модель буде орієнтована насамперед на автономність, захист і щоденне використання, а не на максимальну продуктивність.

Realme 16T 5G представлять в Індії 22 травня. Очікується, що смартфон продаватиметься через Flipkart, офіційний сайт Realme India та офлайн-магазини. Ціну й повний список характеристик компанія має оголосити під час запуску.